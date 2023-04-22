بتنسيق مع السعودية والإمارات.. الأردن يعلن بدء إجلاء مواطنيه من السودان

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت ، بدء إجلاء مواطنيها من السودان بعد الأحداث الأخيرة.

وجاء في بيان وزراة الخارجية الأردنية :"تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين الأردنيين المقيمين في جمهورية السودان الشقيق، أعلنت وزارة الخارجية و شئون المغتربين بدء تنفيذ خطة لإجلاء المواطنين الأردنيين المتواجدين في السودان، وبما يراعي الظروف والأوضاع الأمنية على أرض الواقع، وبالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وأوضح السفير سنان المجالي الناطق بإسم الخارجية الأردنية، أن عملية إجلاء الأردنيين من السودان ستشمل ما لا يقل عن 300 أردني.

وأشار إلى أن القرار يراعى ضمان سلامة الأردنيين واتخاذ الخيار الأفضل، والأوضاع على أرض الواقع.

وأضاف أن هناك تعاونا دائما ومستمرا مع الإمارات والسعودية بشأن عمليات الإجلاء من السودان.