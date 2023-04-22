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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الروسي في السودان: لم تتمكن أي دولة من إجلاء بعثاتها الدبلوماسية

السودان
السودان

قال السفير الروسي لدى السودان أندريه تشيرنوفول، اليوم السبت، إن البعثات الدبلوماسية المتواجدة في السودان لم تتمكن أي منها من المغادرة، وفقا لوكالة تاس الروسية.

 

وأضاف السفير الروسي، أن هناك العديد من الدول أعلنت ‏استعدادها لإخلاء بعثاتها الدبلوماسية من السودن، ولكن على حد علمي، لم تتمكن بعثة واحدة من إجلاء موظفيها من الخرطوم، ومن السودان عموما، لافتا إلى أن بعضهم وصل إلى بورتسودان، لكن ليس لدينا مثل هذه الفرصة بعد.‏

وأشار تشيرنوفول أن روسيا أعدت قوائم للإجلاء من السودان وستقوم أيضا بإجلاء مواطني دول رابطة الدول المستقلة، مشيفا: "لدينا مسودة قوائم للإخلاء، وفي حالة حدوث عمليات الإجلاء سنقوم بإجلاء مواطني بلدان رابطة الدول المستقلة إلى جانب مواطنينا، حيث يتم إعداد قوائمهم أيضا".‏

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السودان السفير الروسي البعثات الدبلوماسية الخرطوم أندريه تشيرنوفول رابطة الدول المستقلة بورتسودان

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