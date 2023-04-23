عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

انتشار التكاتك وتعطيل حركة المرور شكوى سكان منطقة حدائق المعادى

صدى البلد

استغاث سكان منطقة حدائق المعادى التابعة إلى محافظة القاهرة ، نتيجة تردي الأوضاع بالمنطقة بسبب انتشار التوك توك الذي يتسبب في تعطيل حركة المرور، فضلا عن التلوث السمعي الناتج عن تشغيل الأغاني بها بصوتٍ عالٍ.

وتقول الدكتورة سارة محمد توفيق نوفل ، في رسالة بعثت بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد": "إن الحياة بنطاق المنطقة أصبحت لا تطاق خاصة فى شارع ١٠٥ و ١٦٣ و ١٠٨ و أمام محطة المترو بسبب انتشار "التكاتك" على مرأى ومسمع من الجميع ،غير الأفعال التي تحدث من بعض السائقين كتشغيل أغانٍ بأصوات مرتفعة، وتحديد الأجرة على حسب أهوائهم، مناشدا المسئولين وضع حل جذري لتلك المشكلة، خاصة أن قائدي تلك المركبات معظمهم من الأطفال.

وأضافت: "أن الوقوف العشوائي، والسير عكس الاتجاه، هما السمة الغالبة لهذه المركبة، غير الاختناقات المرورية، والسير برعونة، ما يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر، بالإضافة إلى أن وراء كل مصيبة هي التوك توك، فأكثر وقائع خطف حقائب السيدات ترتكب بسبب التوك توك، وذلك نتيجة لغياب الرقابة، والحل ليس في منعه؛ بل فى وضع ضوابط لتنظيمه داخل المدينة، وإلزامه بالترخيص لضبط المخالفين منهم، ولتوفير الحماية اللازمة للمواطنين".
اقرأ أيضا:
سكان التجمع الأول يشكون انتشار التكاتك في المجاورة الثالثة


يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

انتشار التكاتك انتشار التوك توك الاختناقات المرورية تعطيل حركة المرور ضبط المخالفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن رحيل نجم الزمالك عن الفريق

سيناريو الهلال يتكرر.. النادي الأهلي يواجه أزمة قبل إياب الرجاء

بعد استقراره 44 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه ثالث أيام العيد

480 جنيها|تراجع غير مسبوق يضرب الذهب عالميا ثالث أيام العيد وعيار21 مفاجأة

هانلبس صيفي رسمي في هذا التوقيت | بشائر سارة من الأرصاد للمصريين

لم تشاهده بالتلفزيون.. رد فعل كهربا بعد خروجه من مواجهة الأهلي والرجاء

بعد هزيمة الأهلي للرجاء | خالد الغندور يوجه رسالة لجماهير المارد الأحمر

هذا اللاعب إضافة لخط الوسط.. «ميدو» يُعلّق على فوز الأهلي أمام الرجاء

ترشيحاتنا

اندلاع حريق في معرض للأجهزة الكهربائية وشقتين سكنيتين بمدينة أسيوط |شاهد

الـ 3 أشهر الأولى بأجر كامل.. إجازة مرضية للموظف في قانون الخدمة المدنية

تفاصيل اتصال جمع رئيس وزراء العراق مع نظيره الإيراني وبن سلمان

التعليم تتخذ اجراءات عاجلة استعدادا لـ امتحانات الثانوية العامة 2023

سر تعاون النقشبندي مع بليغ حمدي.. حكايات مجهولة من حياة شيخ الإذاعة

بيجو 2008 أرخص SUV موديل 2023|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | فيديو لرانيا يوسف في الجيم يشعل السوشيال ميديا

سكان القرية دعموها مادياً.. هندية تقيم حفل زفاف لـ «شجرة» |شاهد

أشباح وأصوات عالية.. ما هو سر القرية المسكونة بالهند وأين اختفى المواطنون

هانلبس صيفي رسمي في هذا التوقيت | بشائر سارة من الأرصاد للمصريين

فيديو

جمبري الفراولة وتريند منى زكي في تحت الوصاية .. ما قصته؟ «فيديوجراف»

من البلكونة .. فيديو يثير السخرية لرجل يلقي بالأموال فوق رؤوس المارة

الزلزال هو البداية.. مخاوف من كارثة عالمية في المتوسط| فيديو

أزمة مجتمعية.. هل ينجح مسلسل تحت الوصاية في تغيير الواقع؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ