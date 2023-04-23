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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات في ثاني أيام عيد الأضحى بالبحيرة

إقبال كبير على الحدائق
إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات في ثاني أيام عيد الأضحى

شهدت محافظة البحيرة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك إقبالاً ملحوظاً للمواطنين على الحدائق والمتنزهات والميادين لقضاء العيد مع أبنائهم وأسرهم وسط تكثيف امني بمحيط الحدائق.

إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات في ثاني أيام عيد الأضحى بالبحيرة
إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات في ثاني أيام عيد الأضحى بالبحيرة
إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات في ثاني أيام عيد الأضحى بالبحيرة
إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات في ثاني أيام عيد الأضحى بالبحيرة
إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات في ثاني أيام عيد الأضحى بالبحيرة
إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات في ثاني أيام عيد الأضحى بالبحيرة

وشهدت حديقة الحيوان والنادي الاجتماعي بمدينة دمنهور توافد عدد كبير من الاهالي والشباب والأطفال منذالصباح كما أنتشر الباعة الجائلين بمحيط الحدائق والمتنزهات لبيع ألعاب الأطفال وسط الأغاني لنشر روح البهجة والسرور بين الأهالي.

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انتظام العمل بمواقف السيارات في جميع مدن ومراكز البحيرة خلال إجازة العيد

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لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك .. عيادات متنقلة مجهزة للطوارئ بالبحيرة

ومن جانبها، كثفت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من تواجدها بمحيط الحدائق والمتنزهات وفى الشوارع والميادين العامةبالتنسيق مع قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة وحماية الأداب بمديرية الأمن تحت إشراف اللواء محمد صلاح مديرأمن الشرقية للحد من ظاهرة التحرش والقضاء عليها أثناء إحتفالات المواطنين بالعيد كما أنتشرت سيارات الإسعافبمحيط أماكن الإحتفالات لتأمين الأهالي تحسباً لوقوع إصابات أثناء الاحتفالات.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى، وتجهيز المساجد التي ستشهد أداء صلاة العيد والساحات الملحقة بالمساجد الكبرى المعدة للصلاة،وعددها 60 ساحة مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتنبيه على السادة الأئمة والخطباء بالالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن وزارة الأوقاف.

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