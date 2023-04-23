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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

4 أشقاء في جنازة واحدة.. تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارتين بإدكو|شاهد

تشييع جثامين ضحايا
تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارتين بادكو

شيّع المئات من أهالي قرية 5 التابعة لمركز ادكو، بمحافظة البحيرة، اليوم، جثامين 4 أشقاء و نجل احدهم، ضحايا حادث تصادم بين سيارتين جامبو و ملاكي، بطريق نمرة 5 بدائرة المركز وسط حالة من الحزن الشديد.

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مصرع 4 أشقاء .. فاجعة تضرب البحيرة فى ثانى أيام عيد الفطر

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الصور الأولية لحادث مصرع وإصابة 10 أشخاص من بينهم 4 أشقاء بالبحيرة

وخرجت الجثامين في 4 نعوش في مشهد جنائزي مهيب للتشييع إلى مثواهم الأخير، بعد الانتهاء من إجراء تصاريح الدفن.

تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارتين بادكو
تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارتين بادكو
تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارتين بادكو
تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارتين بادكو

وأدى المئات من أبناء القرية وأسر الضحايا وزملائهم، صلاة الجنازة، بمسجد القرية، وحملوا الجثامين على أعناقهم إلى مقابر العائلة بالقرية فيما اتشحت قرية 5، بالسواد حزنا على وفاة 4 أشقاء من أبنائها، ونجل أحدهم، في حادث مأساوي على طريق نمرة 5، كانوا في طريقهم لزيارة شقيقتهم في ثاني أيام عيد الفطر.


حيث شهدت قرية 5 التابعة لمركز ادكو، اليوم السبت، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، مصرع 5 أشخاص، بينهم 4 أشقاء، ونجل احدهم، واصيب 5 آخرين، بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت ثاني أيام عيد الفطر المبارك، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين جامبو و ملاكي، طريق نمرة 5 مركز ادگو بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثث، إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي ادكو المركزى، المصابين إلى ذات المستشفى، لتلقى العلاج اللازم وحُرر محضرًا بالواقعة.
تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين جامبو و ملاكي بطريق نمرة 5 بنطاق دائرة مركز ادكو، و وجود متوفين ومصابين.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتبين مصرع كل من" رمضان ح ا ح" 45 سنه" محمد ح ا ح" 40 سنة، و " خميس ح ا ح" 35 سنة، و " خالد ح ا ح " 37 سنة،و " احمد ر ح" 10 سنوات، واصابة كل من " انور ح ت" 55 سنة، اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، و " هدي م ا" 46 سنة اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم، و "ابراهيم ح خ" 50 سنه بكدمات متفرقه بالجسم، و دسوقي ا ت" 48 سنة كدمات متفرقه بالجسم، و" مسعد م ت" 55 سنة كدمات متفرقه بالجسم، و جميعهم مقيمون بمركز ادكو.


وجري نقل الجثث، إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي ادكو المركزى، المصابين إلى ذات المستشفى، لتلقى العلاج اللازم وحُرر محضر بالواقعة.

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