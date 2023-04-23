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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد البداية الكارثية.. بايرن ميونخ يحسم موقفه من إقالة توماس توخيل

توماس توخيل
توماس توخيل

كشف فابريزو رومانو، الصحفي  بشبكة “سكاي سبورتس”، موقف إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني من إقالة توماس توخيل، المدير الفني للفريق، بعد البداية الكارثية مع العملاق البافاري.

كان توخيل تولى تدريب بايرن ميونخ نهاية شهر مارس الماضي، خلفا للمدرب يوليان ناجلسمان، وحقق بداية كارثية مع الفريق في أقل من شهر واحد، إذ ودع بطولتي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا كما فقد صدارة الدوري الألماني لصالح بوروسيا دورتموند.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "لن يغير بايرن موقفه من توماس توخيل مهما حدث في الدوري الألماني، وسيتم التخطيط معه لفترة الانتقالات الصيفية من أجل إعادة بدء المشروع في الموسم المقبل".

أضاف: "تدعيم الهجوم على رأس أولويات بايرن ميونخ في الميركاتو المقبل".

ويحتل بايرن ميونخ وصافة ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 59 نقطة، خلف بوروسيا دورتموند متصدر الترتيب برصيد 60 نقطة.

بايرن ميونخ توماس توخيل فابريزو رومانو يوليان ناجلسمان كأس ألمانيا دوري ابطال أوروبا

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