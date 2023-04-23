أتلتيكو مدريد يتحدى برشلونة في مواجهة نارية بالدوري الإسباني

يستضيف برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني، في معقل البلوجرانا “كامب نو”.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني، برصيد 73 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث.

ويسعى برشلونة أمام اتلتيكو مدريد، لاستعادة الثقة مجددا بعدما تعادل سلبيا في آخر مباراتين ضد جيرونا وخيتافي، مما اتيحت الفرصة للوصيف ريال مدريد في تقليص الفارق إلى 8 مؤقتا، بفوزه على سيلتا فيجو 2-0.

كما أن فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة، سيشعل الصراع على لقب الليجا مجددا، خلال الجولات الثمانية المتبقية.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

تير شتيجن - أراوخو - بوسكيتس - بيدري - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - إيناكي بينا - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - كيسي - دي يونج - رافينيا - كوندي - جارسيا - بالدي - جافي - بابلو توريه - أرناو تيناس ألاركون - لامين يامال

قائمة أتلتيكو مدريد كالتالي:

يان أوبلاك وإيفو جربيتش، خوسيه ماريا جيمينيز وستيفين سافيتش ومات دوهرتي وناهويل مولينا وأكسل فيتسل وماريو هيرموسو وماركو مورينو، رودريجو دي بول وكوك ريسورسيون وتوماس ليمار وساؤول نيجيز ويانيك كاراسكو وبابلو باريوس، أنطوان جريزمان وألفارو موراتا وأنجيل كوريا.