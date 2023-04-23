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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمد الغزواي رئيساً لبعثة الأهلي بالمغرب

صدى البلد

كلف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الاهلى والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة محمد الغزواى، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق فى رحلتها للمغرب المقرر لها الثلاثاء المقبل، على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة الرجاء البيضاوى المغربى فى إياب دور الــ8 لدورى أبطال إفريقيا، بعد أن اقيمت مواجهة الذهاب مساء أمس.

ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريبات اليوم باستاد مختار التتش، قبل أن يمنح الفريق راحة يوم الاثنين ويخوض مرانه الأخيرة صباح الثلاثاء، ثم تغادر البعثة الى المغرب بعد ظهر ذات اليوم استعدادًا لمواجهة الرجاء المقرر لها السبت المقبل.

وبات رامى ربيعة مدافع الفريق ومحمد الضاوى الشهير بـ «كريستو» لاعب الوسط خارج الحسابات الفنية فى مواجهة الإياب لعدم جاهزيتهما، حيث لا يزالا يخوضان برنامجا تأهيليا مكثفا للتعافى من الإصابات التى لحقت بهما.

وحقق الفريق الأحمر فوزاً بهدفين نظيفين على الرجاء البيضاوي المغربي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة، ولاحت له أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، لكنها لم تصل للنهاية السعيدة نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة. 

تقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول من عرضية متقنة حملت توقيع علي معلول، ليعتلي محمد عبد المنعم فوق دفاعات الرجاء ويسدد الكرة برأسه في الزاوية العليا للحارس المغربي أنس الزنيتي.

أضاف حمدي فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 84 من تمريرة سحرية بأقدام بيرسي تاو، ليسدد حمدي الكرة في الزاوية اليمنى العليا ليحقق الأهلي الفوز بهدفين نظيفين، قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة العودة مساء السبت القادم.

 

محمود الخطيب محمد الغزواى الرجاء البيضاوي باستاد مختار التتش محمد الضاوى الشهير

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