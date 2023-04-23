عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

العمدة الفلاح.. لماذا رفض عبدالله غيث عمل نجلة شقيقه بالفن؟

عبد الله غيث
عبد الله غيث

تأثر الفنان الكبير الراحل عبدالله غيث، كثيرا بالبيئة الريفية وطباعها ولهجتها، بينما تأثر شقيقه الأكبر حمدي غيث بالبيئة المدنية الأكثر انفتاحا.

وظل عبدالله غيث، حتى وفاته يحمل صفات الفلاح ابن العمدة، الذي يحرص على زيارة قريته ويرتدي الجلباب ويشارك في المناسبات والجلسات العرفية ويتحدث بلهجة أهل القرية وهو معهم، وظهر ذلك في موقف كل منهما من عمل أبنائهما في الفن.

وأشارت مي حمدي غيث، في حوارها المنشور في كتاب «في بيوت الحبايب» إلى أنها كانت لديها مواهب في التمثيل وكان والدها لديه استعداد لقبول عملها بالفن، مؤكدة أن المنتج ممدوح الليثي عرض عليها عملاً، ولكن عمها عبدالله رفض رفضا شديدًا وقاطعًا قائلة: «بابا كان موافق لكن شتمني عمي وقال لي هاموتك، فاستجبت لرغبته». 

بينما أشار ابن عمها الحسيني، إلى أن المخرج صلاح أبوسيف كان يريده أن يشارك في أحد الأعمال الفنية وأن والده أخفى عليه الأمر، وعندما علم برغبته في التمثيل شدّد على ضرورة انتهائه من دراسته أولا، وكان لا يرغب في أن يسلك أي من أبنائه طريق الفن.

فيما كانت تجمع حمدي غيث ، علاقات صداقة بعدد كبير من نجوم الوسط الفني، ويتبادل معهم الزيارات ومنهم سناء جميل وسميحة أيوب ونبيل الحلفاوي ويحيى الفخراني وفردوس عبدالحميد ومحمد وفيق بينما كان شقيقه عبدالله يفصل بين بيته وعمله الفني وكان يقابل زملاءه من الوسط الفني خارج المنزل ولم يكن يحب الحفلات.

الفنان الكبير عبدالله غيث حمدى غيث العمدة الفلاح افلام عبد الله غيث رفض عمل نجلة شقيقة بالفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهز فلوسك الأربعاء.. أعلى فائدة على شهادات الادخار بجميع البنوك

بعد قرار عزله.. اللوائح تصدم مرتضى منصور في تعيينه مستشارا لنادي الزمالك

250 جنيها .. دعم إضافي على بطاقات التموين لبعض الفئات.. مستند

بعد مرتضى منصور.. من هو رئيس الزمالك الجديد؟| بروفايل

بعد استقراره 44 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه ثالث أيام العيد

هانلبس صيفي رسمي في هذا التوقيت | بشائر سارة من الأرصاد للمصريين

في دوري أبطال أفريقيا.. كاف يصدم الأهلي قبل إياب الرجاء المغربي

بأمر السيسي.. رفع الدعم المخصص للإسكان الاجتماعي

ترشيحاتنا

تهدد أمن القارة الإفريقية.. شكري ونظيره القمري يبحثان سبل إنهاء الأزمة السودانية

كندا تعلق العمليات في سفارتها بالخرطوم مؤقتا

سامح شكري وأمين منظمة التعاون الإسلامي يشددان على الالتزام بالهدنة في السودان

اعترافات المتهم.. صاحب مخيم ابن الصحراء يتعدي على سائحة فرنسية

امتحانات الثانوية العامة |7 مقرات للكنترول.. والأسئلة المقالية عليها 15% من الدرجة

العمدة الفلاح.. لماذا رفض عبدالله غيث عمل نجلة شقيقه بالفن؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند شرب 3 لتر من الماء يوميا؟

بمساعدة ChatGPT..تنبؤات نوستراداموس الخطيرة لـ 100 عام القادمة

بعد رمضان وكحك العيد.. طرق سريعة لخسارة الوزن

النمل الأبيض الطائر يثير مخاوف كبيرة في بريطانيا.. ما القصة؟

فيديو

مفاجأة في سعر الدولار وتراجع غير مسبوق للذهب | تفاصيل

نجوم سوريا يودعون محمد قنوع إلى مثواه الأخير .. شاهد

صفصف غيرت خطتي.. هالة صدقي تكشف عن رأيها في محمد رمضان

نحتاج لتخطيط آمن لإجلاء المصريين.. بيان عاجل من الخارجية بشأن أحداث السودان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ