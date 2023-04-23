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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

للمقبلين على الزواج.. بدائل الشبكة ومفاجأة في سعر الذهب خلال أيام| والإفتاء تعلق

صدى البلد

يعد موضوع الشبكة من التقاليد الموروثة قديما ، والتي لا غنى عنها قبل اتمام الاتفاق على أساسيات الزواج، لذا تعد من الأمور المهمة التي تشغل بال المقبلين على الزواج بل على رأس أولويات المتقدم لخطبتها. 

وفي ظل ارتفاع أسعار الذهب، وحالة التذبذب في أسعاره بشكل يومي أصبح شراء الشبكة يشكل شكل عبئا ثقيلا على راغبي الزواج، وبدأ الجميع رحلة البحث عن بدائل للمعدن النفيس لتيسير الزواج، حيث لجأ البعض لاعتماد الفضة والذهب الصيني والاكسسوارات المطلية بماء الذهب كـ شبكة العروس بدلًا من الذهب، وانتشرت صور لأطقم من الفضة الراقية  أقدم العرسان على شرائها.

كما اتجهت بعض الأفكار الجديدة  للعرسان بأن يتقدم العريس لـ خطبة العروس بـ خاتم ذهبي يعود إلى والدته أو أجداده، كما يحدث في دول أوروبية كـ فرنسا، فقد يتقدم العريس لخطبة العروس بـ خاتم يكون موروث عائلي يعود لعائلته .

رأي الإفتاء

واتجه البعض لمعرفة رأي دار الإفتاء في بدائل الشبكة حفاظا على حق الزوجة، وفي سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه "ما هي بدائل الشبكة التي تكون من الذهب للمقبلين على الزواج في الإسلام؟.

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه إذا تم التراضي عند الخطبة على كون الشبكة من أي مال آخر له قيمة؛ كالفضة وغيرها بدلًا عن المصوغات الذهبية، فلا مانع من ذلك شرعًا، بل هو الأقرب لتحقيق مقاصد الزواج الشرعية؛ تيسيرًا لأمر الزواج وترغيبًا فيه.

وأوضحت دار الإفتاء، أن الشبكة تطلق ويراد بها: الْهَدِيَّة التي يقدِّمُهَا الخاطب إِلَى مخطوبته إعلانًا للخطبة؛ فيقال شبَك الشَّابُّ الفتاةَ أي قدّم لها الشَّبكةَ. ينظر: "المعجم الوسيط" (1/ 471، ط. دار الدعوة)، و"معجم اللغة العربية المعاصرة" (2/ 1160، ط. عالم الكتب).

وغالبًا ما تكون الشَّبْكة من الذهب، وقد تكون من المجوهرات النفيسة؛ كالألماس ونحوه، وقد تكون غير ذلك من الهدايا، وهي عرف قديم أضحى من مراسم الخطبة في كثير من البلدان؛ قال المؤرخ الغزي [ت: 1351هـ] في "نهر الذهب في تاريخ حلب" (1/ 197، ط. دار القلم): [بعد أن تتم الخطبة يجتمع نفر من ذوي قرابة العروسين، ويأخذون العهد على وليها بالإعطاء، ويقرءون على ذلك الفاتحة، وهذا الاجتماع يسمونه بالفاتحة أو بالملاك.. وفيه يرسل الخطيب إلى مخطوبته هدية من الحلي؛ كالخاتم والقرط وغيرهما] اهـ. 

وسجل سعر الذهب اليوم ثالث أيام عيد الفطر المبارك 23-4-2023، عيار 21 يسجل 2430 جنيها.

عيار 18 يسجل 2083 جنيها.

عيار 24 يسجل 2777 جنيها.

الجنيه الذهب 19440 جنيها.

أونصة الذهب 1985 دولارا.

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