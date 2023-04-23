وكيل صحة البحيرة يشيد بالأداء الفني المتميز لمعهد الأورام

قام الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، صباح اليوم، باستكمال جولاته المرورية ، بزيارة معهد الأورام بدمنهور، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توافر جميع الخدمات الطبية وعدم التهاون فى حق المريض.

واستقبل وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور أحمد القاضى نائب مدير المعهد ، و أيمن بدر المدير المالى والإدارى بالمعهد .

وزار وكيل صحة البحيرة، مرضى أقسام الداخلى فى قسم الجراحة والأورام ، وكذلك قسم العناية المركزة.

وتبادل وكيل صحة البحيرة، أطراف الحديث مع بعض المرضى و ذويهم وهنأهم بالعيد، والذين أثنوا على الخدمة الصحية المقدمة بالمعهد ، وقدموا الشكر له على ما يبذله من جهد للإرتقاء وتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة بمحافظة البحيرة.

وأشاد وكيل الوزارة بما لمسه من تميز فى الأداء الفني للعاملين بالمعهد ، وبما يقدموه من جهد للإنتهاء من قوائم الإنتظار لجراحات الأورام السرطانية، تحقيقا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار.

وأكد أن المعهد يقدم جهودا غاية فى التميز، معربا عن خالص شكره وتقديره لمدير المعهد وللفريق الطبي والإداري بالمعهد، وأن ما يتحقق به هو فخر لكل مواطن بحراوى ، ومن شأنه رفع المعاناة عن كاهل المرضى وذويهم الذين يحتاجون للرعاية الطبية الحرجة والطارئة من أبناء البحيرة.

كما أكد على تقديم كل الدعم لجميع مستشفيات البحيرة، دون النظر لتبعيتها لمديرية الصحة أو غيرها ، وأننا جميعا فريق واحد هدفنا هو تقديم أفضل خدمة طبية لأبناء البحيرة.