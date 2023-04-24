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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس موظفة لاتهامها بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشركات بالنزهة

صدى البلد

 


قررت جهات التحقيق حبس موظفة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشركات بالنزهة.

تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من صاحب شركة استيراد وتصدير كائنة بدائرة القسم قرر اكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى عبارة عن عملات محلية وأجنبية ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة موظفة بالشركة ، وشقيقها مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين ، وآخر "له معلومات جنائية" تم ضبطهم .


وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقرت الأولى بأنه نظراً لسابقة قيامها بتسليم الشاكى مبلغا ماليا بدعوى توظيفها فى تجارة العملة خارج إطار السوق المصرفى إلا أنه لم يلتزم بذلك ولم يقم برد أصل المبلغ المالى فاختمرت فى ذهنها فكرة سرقة المبالغ المالية من داخل الشركة مستغلة طبيعة عملها .

وفى سبيل ذلك استعانت بباقى المتهمين لتنفيذ مخططها حيث قامت بتسهيل دخولهما للشركة عقب خروج الموظفين وإرشادهما عن مكان الخزينة الخاصة بها حيث تمكنا من كسر الخزينة وإستوليا على المبلغ المالى ولاذا بالفرار .

كما تم بإرشادهم ضبط المبالغ المالية المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة النزهة استيراد وتصدير تجارة العملة مديرية امن القاهرة البساتين سرقة مبلغ مالى قسم شرطة البساتين شرطة البساتين عملات محلية وأجنبية السوق المصرفى

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