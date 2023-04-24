عدم الرضاعة الطبيعية أبرزها.. الصحة تكشف أسباب الإصابة بسرطان الثدي

نشرت وزارة الصحة والسكان ، منشوراً توعوياً عن سرطان الثدي ، وأسباب الإصابة به وكذلك الأعراض الظاهرة وطريقة الفحص الأولي .
أسباب الإصابة بسرطان الثدي
- زيادة الوزن
- عدم ممارسة الرياضة
- عدم القيام بالرضاعة الطبيبة
وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن الكشف المبكر على سرطان الثدي والمتابعة والعلاج بأحدث البروتوكولات العالمية مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة .
وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن مواعيد الوحدات الصحية: يوميًا ماعدا الجمعة
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