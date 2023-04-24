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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عدم الرضاعة الطبيعية أبرزها.. الصحة تكشف أسباب الإصابة بسرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي

نشرت وزارة الصحة والسكان ، منشوراً توعوياً عن سرطان الثدي ، وأسباب الإصابة به وكذلك الأعراض الظاهرة وطريقة الفحص الأولي . 

 أسباب الإصابة بسرطان الثدي

  • زيادة الوزن
  • عدم ممارسة الرياضة
  • عدم القيام بالرضاعة الطبيبة

 

 وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن الكشف المبكر على سرطان الثدي والمتابعة والعلاج بأحدث البروتوكولات العالمية مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة . 

 

 وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن مواعيد الوحدات الصحية: يوميًا ماعدا الجمعة

من الساعة ٩ صباحًا حتى ٣ مساءً يمكنك معرفة مكان وحدتك عن طريق موقع www.100millionseha.eg أو الخط الساخن: 15335

 

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