عدم الرضاعة الطبيعية أبرزها.. الصحة تكشف أسباب الإصابة بسرطان الثدي

نشرت وزارة الصحة والسكان ، منشوراً توعوياً عن سرطان الثدي ، وأسباب الإصابة به وكذلك الأعراض الظاهرة وطريقة الفحص الأولي .

أسباب الإصابة بسرطان الثدي

زيادة الوزن

عدم ممارسة الرياضة

عدم القيام بالرضاعة الطبيبة

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن الكشف المبكر على سرطان الثدي والمتابعة والعلاج بأحدث البروتوكولات العالمية مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن مواعيد الوحدات الصحية: يوميًا ماعدا الجمعة

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