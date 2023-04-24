تراجع أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب اليوم للجلسة الثانية على التوالي حيث ينتظر المستثمرون إستراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية فقد نزل سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة، ليصل سعره إلى 1980.89 دولار للأوقية بحلول الساعة 0613 بتوقيت جرينتش، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1990.20 دولار.



وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة، ليصل سعرها 24.95 دولار للأوقية، في حين هبط البلاتين بنسبة 2.1 في المئة، مسجلاً 1100.45 دولار، بينما تراجع سعر البلاديوم بنسبة 1.1 في المئة، ليصل إلى 1583.94دولار.