تشييع جنازة والد زوجة سيد عبدالحفيظ في البحيرة

شيع اليوم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، جثمان والد زوجته العمدة فوزي منصور عكاشة عقب صلاة ظهر اليوم الاثنين بعزبة عكاشة بمحافظة البحيرة.

ويستعد سيد عبدالحفيظ للسفر مع بعثة الأهلي، إلى المغرب، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيحل الأهلي ضيفا على الرجاء يوم السبت المقبل في الإياب بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وكان الأهلي قد فاز في الذهاب بملعب القاهرة أول أمس السبت بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وتم تكليف عضو مجلس الإدارة محمد الغزاوي بترأس البعثة التي ستغادر للمغرب غدا الثلاثاء.