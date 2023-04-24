إسرائيل تصف قضية النائب الأردني الموقوف بـ"الخطيرة للغاية"

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الاثنين، إن قضية النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان، الذي أوقفته سلطات الاحتلال بزعم عملية تهريبه كميات من السلاح والذهب جنائية ولا علاقة للأردن ككل بها، واصفا إياها بـ"الخطيرة للغاية".

وأضاف كوهين، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن توقيف العضو في مجلس النواب الأردني عماد العدوان تم بناء على معلومات استخباراتية، وأن تل أبيب لا تريد إلقاء اللوم لا على البرلمان الأردني أو الحكومة.

وأكد كوهين بحسب الصحيفة على ضرورة محاكمة "العدوان"، مشيرا إلى أن مطلب إسرائيل الأساسي تقديم العدوان للعدالة "وإجباره على دفع الثمن".

وبين أن هناك اتصالات سياسية وأمنية مع الأردن فيما يتعلق بالقضية، لافتا إلى أن إسرائيل "لن تتخذ قرارات إلا بعد انتهاء التحقيق".

كانت وزارة الخارجية الأردنية، أصدرت بيانا الأحد أكدت فيه أن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأدرنية السفير سنان المجالي، إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في الأردن تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت الأحد، إن النائب عماد العدوان الموقوف لدى السلطات الإسرائيلية يخضع للتحقيق من جهاز الأمن العام (الشاباك)، وأشارت التقديرات بنقل النائب في نهاية التحقيق إلى الأردن.