عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تصف قضية النائب الأردني الموقوف بـ"الخطيرة للغاية"

إيلي كوهين وزير خارجية
إيلي كوهين وزير خارجية دولة الاحتلال

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الاثنين، إن قضية النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان، الذي أوقفته سلطات الاحتلال بزعم عملية تهريبه كميات من السلاح والذهب جنائية ولا علاقة للأردن ككل بها، واصفا إياها بـ"الخطيرة للغاية".

وأضاف كوهين، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن توقيف العضو في مجلس النواب الأردني عماد العدوان تم بناء على معلومات استخباراتية، وأن تل أبيب لا تريد إلقاء اللوم لا على البرلمان الأردني أو الحكومة.

وأكد كوهين بحسب الصحيفة على ضرورة محاكمة "العدوان"، مشيرا إلى أن مطلب إسرائيل الأساسي تقديم العدوان للعدالة "وإجباره على دفع الثمن".

وبين أن هناك اتصالات سياسية وأمنية مع الأردن فيما يتعلق بالقضية، لافتا إلى أن إسرائيل "لن تتخذ قرارات إلا بعد انتهاء التحقيق".

كانت وزارة الخارجية الأردنية، أصدرت بيانا الأحد أكدت فيه أن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأدرنية السفير سنان المجالي، إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في الأردن تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت الأحد، إن النائب عماد العدوان الموقوف لدى السلطات الإسرائيلية يخضع للتحقيق من جهاز الأمن العام (الشاباك)، وأشارت التقديرات بنقل النائب في نهاية التحقيق إلى الأردن.

وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان عملية تهريب مجلس النواب الأردني تل أبيب الأردن إسرائيل وزارة الخارجية الأدرنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بشأن جماهير الأهلي المتهمين بارتكاب أعمال شغب

الزمالك اليوم.. أول تحرك لتنفيذ عزل مرتضى منصور.. رحيل جماعي لنجوم الأبيض

عائد سنوي متغير.. أعلى 5 شهادات ادخار إسلامية بعد رفع سعر الفائدة

تضحية بجميع الصفقات.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام إمام عاشور لـ الأهلي.. تفاصيل

120 جنيها بعد 200.. انفراجة جديدة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

نهاية الورقة الخضراء .. روسيا تكشف عن موعد انهيار الدولار.. تفاصيل

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية

بعد عزله.. موعد أول تحرك من وزارة الرياضة ضد رئيس الزمالك

ترشيحاتنا

إسلام أباد تثمن جهود مصر فى إجلاء رعايا باكستان من السودان

وثائق أمريكية مسربة تفجر مفاجأة بشأن استيلاء أوكرانيا على شبه جزيرة القرم

أعلى 5 شهادات استثمار إسلامية | تعرف على عائدها ومدتها

التجربة كانت صعبة.. عائد من السودان يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي

ضابط مخابرات أمريكي يعلن موعد نهاية حرب أوكرانيا.. ومفاجأة بشأن الهجوم المضاد

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى كرون.. تناول هذه الأطعمة يقلل النوبات المتكررة

جد يوزع العيدية على أحفاده بطريقة غريبة | شاهد

بترجع .. مقتطفات من حفل أميمة طالب في الرياض

نتيجة صادمة.. ماذا تفعل الوحدة لمدة 8 ساعات بجسمك؟

فيديو

3 زملكاوية على عتبة الأهلي | إيه الحكاية؟

آلاف الهزات الأرضية يوميا.. ماذا يحدث ؟ | وحقيقة زلزال الوادي الجديد

أميمة طالب تفاجئ عبادي الجوهر في عيد ميلاده.. شاهد

هل يفعلها تحت الوصاية؟.. حكاية 7 أفلام ومسلسلات حاولت تغيير القوانين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

اﻟﻤﺰﻳﺪ