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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة المتهمين في خلية التجمع الإرهابية .. غدا

صدى البلد

تواصل الدائرة الثالثة، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر،  غدا الاربعاء محاكمة 73 متهماُ في القضية  المعروفة إعلاميا بـ “خلية التجمع” . 

تعقد الجلسة  برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم عمارة، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

 

تفاصيل القضية 

واتهمت النيابة المتهمين في القضية بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 1 مارس 2022، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولإرهابيين بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بشكل مباشر وبوسيلة رقمية وإلكترونية ببيانات ومواد ومعلومات وأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية وأمدوا أعضاء بذات الجماعة.

خلية التجمع الارهابية محكمة الجنايات

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محاكمة المتهمين في خلية التجمع الإرهابية .. غدا

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