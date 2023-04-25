برلماني مهنئًا السيسي بذكرى تحرير سيناء: عيد العزة والكرامة

تقدم النائب عصام هلال عفيفي، عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب “مستقبل وطن”، بالتهنئة إلى جموع الشعب المصري وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى جيش مصر العظيم، بمناسبة عيد تحرير سيناء، عيد العزة والكرامة.

وقال “عفيفي”، في تصريحات صحفية له: “في هذه المناسبة لا بد أن نذكر بكل فخر وإعزاز الزعيم السابق أنور السادات، ورؤساء مصر السابقين الذين قادوا معركة الحرب والسلام والتحرير، وكذلك علماؤنا وخبراؤنا والمفاوضون الذين شاركوا في معركة التحرير بالتحكيم”.

وأضاف عضو الشيوخ: “تحرير سيناء فيه من العبر والمواعظ لنا كشعب مصر الكثير، فقد تحررت سيناء بالحرب والسلام والتفاوض والتحكيم ، ولا بد أن نستخلص الدروس للمستقبل، كل عام وشعبنا العظيم شعب مصر بخير وجيشنا العظيم بخير وانتصار، وحامل راية أمن وانتصار مصرنا الحبيبة”.

واختتم قائلا: "كل عام وكل من حارب بالأمس ويحارب الآن من أجل مصر بخير وسلامة وصحة يا رب".