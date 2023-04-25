السيسي: تنمية سيناء تتطلب جهودا ضخمة وإخلاصا للنية وصبرا على العمل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن معركة تنمية سيناء تتطلب جهودًا ضخمة وإخلاصًا للنية وصبرًا على العمل.



وأضاف “السيسي” خلال كلمته بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، أن تحرير سيناء من الاحتلال والإرهاب ومن كل شر يصيبها أو أي شر يصيب أي جزء من أرض مصر الخالدة هو عهد ووعد نلتزم به ونواصل العمل من أجل تعزيزه وحمايته.



وأشار رئيس الجمهورية “من خلف الجيش والشرطة شعب عظيم طالما صبر وصمد وقاتل وانتصر”.