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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يوم 28.. أول حفلات أحمد سعد بعد عيد الفطر

أحمد سعد
أحمد سعد

يستعد المطرب أحمد سعد لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 28 من شهر إبريل الحالي، وذلك داخل أحد الأندية الشهيرة بالقاهرة.

ويعتبر هذا الحفل هو الأول لأحمد سعد بعد النجاح الذي شهده طوال شهر رمضان بأغاني مسلسل جعفر العمدة والتى حققت نسب استماع عالية.

ومن المفترض أن يقدم أحمد سعد خلال هذه الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ومنها أيه اليوم الحلو ده وسع وسع وبحبك يا صاحبي وعليكي عيون ويا عارف بالإضافة إلى أغنية أنا قادر أغنية مسلسل جعفر العمدة.

 

 أغنية أنا قادر  من مسلسل جعفر العمدة

حققت الأغنية الدعائية لمسلسل جعفر العمدة التى يقدمها المطرب أحمد سعد مليون مشاهد عند طرحها عبر موقع اليوتيوب. 

و طرحت الشركة المنتجة لمسلسل جعفر العمدة الأغنية الدعائية للمسلسل والتى تحمل اسم أنا قادر، من غناء أحمد سعد واداء صوتي لهشام الجخ. 

الأغنية من كلمات هشام الجخ وألحان أحمد سعد توزيع كوليكس بوي ورؤية فنية أندرو داوود والإخراج لمحمد سامي.
 

نجاحات أحمد سعد 

قال الناقد الموسيقي أمجد جمال، إنّ الفنان أحمد سعد يتميز بصوته الساحر، لكنه انفجر في الأعوام الثلاث الماضية على مستوى الجماهيرية والنجاحات وأرقام المشاهدات والاستماعات، موضحًا: "أغانيه كلها في أخر 3 سنوات تخطت كل النجاحات، هو المغني المصري الأكثر سماعا على منصة الفيديوهات يوتيوب بواقع 900 مليون مشاهدة".

 

 أضاف جمال خلال حواره  على الفضائية المصرية: "هناك حالة من الهدوء والتركيز في انتقاء الأغاني، وفي مسلسل جعفر العمدة عمل حالة رائعة من خلال التتر والأغاني التي غناها في المسلسل".

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