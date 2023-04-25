رغم العقوبات الغربية.. الشركات الهندية تزيد مشترياتها من النفط الروسي

أعلن نائب الممثل التجاري لروسيا الاتحادية في الهند، يفجيني جريفا، أن شركات النفط والغاز الهندية، مهتمة بزيادة مشترياتها من النفط الخام الروسي؛ مؤكدا أنها لا تولي أهمية للعقوبات المفروضة على موسكو.

وقال جريفا، خلال كلمة له في المنتدى الوطني للنفط والغاز، ونقلتها وسائل الإعلام الروسية: "أستطيع أن أقول، إن كلاً من مؤسسة النفط الهندية، وريليانس للصناعات المحدودة، أكبر شركة هندية خاصة، مهتمتان بزيادة مشتريات النفط الخام من روسيا".

وأضاف: "لذلك، حتى الآن، يتجاوز الطلب العرض، وشركات النفط والغاز الهندية، تتطلع إلى التعاون معنا، ولا تعير أهمية خاصة لنظام العقوبات، فالهنود، على مستوى الهيئات الحكومية وعلى مستوى الشركات، يعبرون عن رغبتهم بزيادة حصتهم في تلك المشاريع، التي يعملون فيها بالفعل".

ويقام المعرض الدولي للمعدات والتقنيات لمجمع النفط والغاز "نفتيغاز 2023"، خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل، في معرض "إكسبو تسينتر" بموسكو، وتشارك هذا العام في المعرض، حوالي 800 شركة، وبالإضافة إلى روسيا، يشارك مصنعون وموردون من أذربيجان والهند وإيران وإيطاليا وكازاخستان والصين وبيلاروسيا وكوريا الجنوبية، وتبلغ مساحة المعرض الإجمالية 50 ألف متر مربع؛ ويعتبر المنتدى الوطني للنفط والغاز الحدث الرئيسي لبرنامج المعرض.