أخيرا..إتاحة تشغيل واتساب على عدة موبايلات

أخيرا وبعد طول انتظار، لم يعد مستخدمو تطبيق واتساب WhatsApp مقيدون باستخدام حساباتهم على هاتف واحد فقط، حيث أعلنت اليوم خدمة المراسلة المملوكة لشركة ميتا Meta أن ميزة الأجهزة المتعددة الخاصة بها تتوسع لدعم الهواتف الذكية الإضافية، مما يعني "حساب واتساب واحد ، الآن عبر هواتف متعددة"، وسيتم طرح الميزة للجميع في الأسابيع المقبلة.

بحسب ما ذكره موقع ذا فيرج التقني، يحدث إعداد هاتف ثانوي لاستخدامه مع حساب واتساب الخاص بك بعد إجراء تثبيت جديد للتطبيق ، بدلاً من إدخال رقم هاتفك أثناء الإعداد وتسجيل الدخول كالمعتاد ، يمكنك بدلاً من ذلك النقر فوق خيار "ارتباط إلى حساب موجود" جديد. سيؤدي هذا إلى إنشاء رمز QR ليتم مسحه ضوئيًا بواسطة هاتف واتساب الأساسي الخاص بك عبر خيار "ربط جهاز" في الإعدادات، تعمل الميزة الجديدة عبر هواتف آيفون التي تعمل بنظام التشغيل iOS وهواتف أندرويد.

يقوم واتساب بترويج الميزة كأداة مفيدة للشركات الصغيرة التي قد ترغب في أن يتمكن العديد من الموظفين من إرسال واستقبال الرسائل من نفس رقم العمل عبر هواتف مختلفة ، ولكن يجب أن تكون مفيدة لأي شخص يستخدم هواتف ذكية متعددة بشكل منتظم ويريد ربطها جميعًا بنفس حساب واتساب.

على الرغم من أن الهاتف الأصلي الذي سجّل الدخول إلى حسابك يعتبر الهاتف "الأساسي" ، إلا أنه لا يلزم تشغيله لتلقي الرسائل عبر الهواتف الأخرى أو أجهزة التابلت أو أجهزة الكمبيوتر.

ومع ذلك ، إذا كان جهازك الأساسي غير نشط لمدة تزيد عن 14 يومًا ، فإن واتساب يقول إنه سيسجل الخروج من أجهزتك الأخرى. و يمكنك أيضًا تسجيل الخروج يدويًا من الأجهزة المرتبطة من هاتفك الأساسي.

بمجرد ربط هاتف ثانوي بحسابك على واتساب ، ستتمكن من الوصول إلى الرسائل وإرسالها من أي هاتف. ستتم مزامنة ما يصل إلى عام من الرسائل بين الأجهزة ، لذا ستتمكن من رؤية سجلات الدردشة قبل إرسال أي رسائل جديدة. تتم مزامنة الرسائل عبر الهواتف بغض النظر عن أنظمة التشغيل الخاصة بها ، سواء كانت من iOS إلى أندرويد أو العكس.

جدير بالذكر أنه تظل الرسائل الشخصية مشفرة بين الطرفين ، بغض النظر عما إذا كنت تستخدم ميزة الأجهزة المتعددة.