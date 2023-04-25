مرسوم بوتين يكشف عن سيطرة روسيا علي أصول شركتي "Fortum" و"Unipro"

أظهرت نسخة من المرسوم الذي وقعه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن موسكو سيطرت بشكل مؤقت على أصول شركتي توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية "Fortum" و"Unipro".

وفي وقت سابق من اليوم، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن اتخاذ “إجراءات انتقامية” ضد الدول غير الصديقة في حالة مصادرة أصول روسية في الخارج.

وينص المرسوم على إدخال الإدارة المؤقتة فيما يتعلق بممتلكات الأجانب، وبالتالي، فإنه في حالة حرمان الروس من حق التملك في دول غير صديقة، تقدم روسيا إدارة مؤقتة للممتلكات المنقولة وغير المنقولة للأجانب المرتبطين بالولايات المتحدة أو الدول الأخرى التي تقف وراء الإجراءات غير القانونية.

ويمكن تقديم هذه الإجراءات فيما يتعلق بالأوراق المالية والأسهم في رأس المال المصرح به للكيانات القانونية الروسية.

كما يتم إنهاء هذه الإدارة المؤقتة للممتلكات بقرار من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.