قبل زيارتهما لمطعم في الزمالك .. أين كان توم هانكس وزوجته ريتا؟

تفاجأ الجميع بوجود الممثل الأمريكي الشهير توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون في مصر، تحديدًا في حي الزمالك بالقاهرة، ليتساءلوا عن وجهته القادمة خلال الزيارة وإذا كان موجودًا في مصر منذ فترة دون علم أحد.

لكن يبدو أن توم هانكس وريتا موجودان في مصر قبل يوم أو اثنين، حيث نشرت صحيفة “جريك تايمز” اليونانية، الأسبوع الماضي كواليس وجود توم هانكس زوجته ريتا في اليونان للاحتفال بعيد الفصح، حيث ظلا في اليونان منذ يوم 15 أبريل.

واحتفلت ريتا ويلسون وتوم هانكس ليلة عيد الفصح في كنيسة باليونان، ونشرت زوجة الممثل الحائز على جائزة الأوسكار لاحقًا صورة وتمنت للجميع عيد فصح سعيد.

بعد نشر صور مختلفة من القيامة ، كتبت ويلسون باللغتين الإنجليزية واليونانية: “Χριστός Ανέστη! Αληθως Ανέστη! المسيح قام! حقًا قام! أسبوع عظيم آخر في الأرثوذكسية”.

وكان قد حصل توم وريتا على جواز سفر يوناني سلمه إليهما رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في أنتيباروس في عام 2020، تكريما للعلاقة التي تربط توم هانكس وزوجته باليونان وثقافتها وعقيدتها الأرثوذكسية.

ويذكر أن لا تنسى ريتا أصولها اليونانية، حيث تحمل الجنسية اليونانية وغالبًا ما تسافر إلى اليونان مع زوجها توم في العديد من المناسبات.