خبير: روسيا وإيران يمكنهما تقديم ضمانات لتركيا بشأن القضية السورية

قال طالب إبراهيم الخبير في العلاقات الدولية السورية، إنه يمكن أن يكون اجتماع وزراء دفاع روسيا وسوريا وإيران وتركيا اليوم في موسكو، أساسًا لمزيد من الاتصالات والاتفاقيات في مجال التعاون العسكري والأمني.

وأضاف إبراهيم خلال مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية: "عقد هذا الاجتماع على مستوى عالٍ، ويمكن أن يكون أساسًا لمزيد من التواصل والاتفاق في مجال التعاون العسكري والفني والأمني. ومع ذلك، لا يمكن حتى الآن التوصل إلى توافق كامل، لأن هذا يتطلب اجتماع رفيع المستوى لرؤساء الدول".

ويرى أنه بإمكان روسيا وإيران لعب دور خاص في المستقبل، على سبيل المثال، تزويد تركيا ببعض الضمانات بشأن قضية التحالف الكردي لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وقالت وزارة الدفاع السورية، إن وزراء دفاع سوريا وروسيا وإيران وتركيا، ناقشوا في موسكو اليوم، انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، وتطبيق الاتفاق حول طريق M4 الدولي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأوضحت وزارة الدفاع السورية في بيان: “جرى اليوم اجتماع رباعي لوزراء دفاع كل من سوريا وروسيا وإيران وتركيا، تم فيه بحث موضوع انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، وكذلك تطبيق الاتفاق الخاص بالطريق الدولي المعروف باسم طريق M4”.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت في الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي في بيان، أن لقاء “جمع وزير الدفاع السوري واللواء مدير إدارة المخابرات العامة السورية مع نظيريهما وزير الدفاع التركي ورئيس جهاز المخابرات التركية في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة الطرف الروسي، وبحث الجانبان ملفات عديدة، وكان اللقاء إيجابياً”.