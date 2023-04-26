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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 26-4-2023

صدى البلد

ارتفع سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 26-4-2023، على مستوى جميع الاعيرة، متأثرة صعود سعر الذهب عالميا مسجلا 2000 للأوقية.

 يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب في السعودية بالخلال التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 26-4-2023، وفقًا لآخر تحديث.

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أعلى سعر للدولار اليوم الأربعاء 26-4-2023

الذهب اليوم في السعودية

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 210.91 ريال سعودي، و 56.23 دولار أمريكي.
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24  حوالي 241.03  ريال سعودي، و 64.26 دولار أمريكي.

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 220.95 ريال سعودي، و  58.91دولار أمريكي.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر الذهب عيار 18 إلى حوالي 180.78 ريال سعودي، و 48.20 دولار أمريكي.

وسجل سعر الذهب عيار 14 حوالي 140.60 ريال سعودي، و 37.49 دولار أمريكي.

سعر الذهب اليوم في السعودية

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 1,687  ريال سعودي، 449.86 دولار أمريكي.

وسجل سعر أوقية الذهب حوالي 7,496  ريال سعودي، و 1,999 دولار أمريكي.

 

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:-

1 - معدل سعر الفائدة عالميا : و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

2 - أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

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