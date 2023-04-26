تذبذب قوي في سعر الذهب بمصر اليوم الأربعاء 26-4-2023 

شهدت أسعار الذهب اليوم تذبذبًا قويًا ما بين صعود وهبوط، بعد حالة من الاستقرار النسبي خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وخلال أمس الثلاثاء سجل سعر الجنيه الذهب 20 ألف جنيه في بداية التعامل ثم انخفض إلى 19.760 ألف جنيه ثم عاد في ختام التعاملات إلى 20 ألفًا.

واليوم الأربعاء 26-4-2023 استقر سعر الذهب، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية وفي كافة محالات الصاغة.

وشهدت أسعار الذهب أمس الثلاثاء تراجعًا ببداية التعاملات بمتوسط 50 جنيهًا، ثم ارتفعت بنفس القيمة نتيجة ارتفاع سعر الذهب عالميا، ووصل سعر أوقية الذهب إلى 2000 دولار.

أسعار الذهب اليوم

لا يزال الاتجاه الصاعد هو المسيطر على أداء الذهب والتراجعات الحالية تدخل ضمن نطاق التصحيح السلبي بعد ارتفاعه الكبير بداية من شهر مارس الماضي، وفقا لتقرير جولد بيليون.

وتشير التوقعات إلى أن الذهب سيعيد اختبار أعلى قمة سجلها في تاريخه في 2020 عند المستوى 2075 دولارًا للأونصة بحلول النصف الثاني من العام الحالي، ولكن السياسة النقدية للبنك الفيدرالي ستلعب دورًا رئيسيًا في تحركات الذهب.

سعر الذهب اليوم

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، سعر الذهب اليوم 26 أبريل 2023 في مصر، ضمن نشرته الخدمية.

ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب اليوم خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

وجاء سعر الذهب اليوم الأربعاء 26-4-202 في مصر لجميع الأعيرة، كما يلي:

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 قيمة 2142 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2857 جنيهًا بدون مصنعية ليصل قرب مستوى 3000 جنيه للجرام بعض إضافة الدمغة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 2500 جنيه للبيع، و2470 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم، قيمة 20 ألف جنيه للشراء بدون مصنعية.

وأظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 18 ابريل، انخفاض في عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 104 عقد وفي المقابل ارتفعت عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 2748 عقد.

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى “176 أمر تداول”، بينما وصلت أوامر شراء عقود بيع الذهب إلى “72 أمر تداول” فقط.