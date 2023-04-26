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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا في الدوري الليلة

الزمالك ضد سيراميكا
الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

يلتقي فريق الزمالك بنظيره سيراميكا كيلوباترا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة 19 بالدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بينمل يحل سيراميكا كليوباترا في المركز 11 برصيد 30 نقطة.

الزمالك يتطلع للفوز

ويتطلع الزمالك في مباراة اليوم للخروج بالثلاث نقاط، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري والتقدم لمركز الوصافة لضمان تأهله إلى دوري أبطال إفريقيا النسخة المقبلة، بعدما ابتعد نظريا في الحفاظ على لقب الدوري، حيث أن الفارق بينه وبين الأهلي المتصدر 13 نقطة.

في المقابل يتطلع فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة التونسي معين الشعباني، لاستعادة نغمة الانتصارات وكسر سلسلة التعادلات التي حققها الفريق في المباريات الأخيرة.

ويغيب عن الزمالك، مصطفى شلبي وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وعمرو السيسي للإصابة، كما يغيب أحمد فتوح وأحمد بلحاج ومصطفى الزناري ومحمود شبانة لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراس المرمى: محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

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