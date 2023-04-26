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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضربة صيفية مؤقتة| الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا حول طقس الـ24 ساعة المقبلة

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه متوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدًا، الخميس، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية خلال فترة النهار، مشيرة إلى أن هناك عودة لـ فرص سقوط أمطار على المناطق الساحلية بدءًا من مساء يوم الخميس.
 

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موجة حارة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 26 أبريل

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هيقلب فجأة| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

طقس اليوم الأربعاء

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ صباح الخير يا مصر” المذاع عبر الفضائية “الأولى”، إن اليوم يشهد ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية؛ وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية جنوبية قادمة من مناطق صحراوية، بجانب زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، ومائلة للحرارة على السواحل الشمالية، بينما تسود أجواء مائلة للبرودة في أغلب أنحاء الجمهورية.

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