وصف رئاسته بالكارثية والفاشلة.. ترامب يعلق بكلمات حادة على ترشح بايدن

عرضت فضائية "العربية الإخبارية" مقطع فيديو يرصد تعليق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن إعلان الرئيس الحالي جو بايدن ترشحه رسميًا لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وأفاد التقرير، أن الرئيس السابق ترامب وهو يقول "الكارثية والفاشلة يكاد يكون من غير المعقول أن يفكر جو بايدن في الترشح لإعادة انتخابه" مرة أخرى.

وقال "هجوم لاذع شنه ترامب ضد جو بايدن بعد إعلانه الترشح مرة أخرى، قال إن بايدن تسبب بأضرار ضخمة للولايات المتحدة لم يسببها أسوأ 5 رؤساء لأمريكا مجتمعين في التاريخ الأمريكي لكنهم لم يتسببوا في الضرر الذي ألحقه جو بايدن بأمتنا".