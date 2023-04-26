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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس الاتحاد المصري للهجن: الرئيس السيسي له الفضل في عودة الأمن للعريش

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال عيد حمدان المزيني، رئيس الاتحاد المصري للهجن، إن التجهيزات لبطولة سباق الهجن بالعريش تم الاستعداد لها من شهر سبتمبر الماضي عام  2022، حتى تكون البطولة مواكبة للعيد القومي لمحافظة سيناء، كما تم التنسيق مع محافظي شمال وجنوب سيناء لتجهيز البطولة؛ لافتا إلى أن تنظيم المسابقة بعد غياب 12 عامًا، مؤكدًا أن للبطولة مردودًا معنويًا وماديًا كبيرًا لأهالي العريش.

وأضاف المزيني ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، " أنه تمبمحافظة شمال سيناء، إطلاق  سباق الهجن الذي تنظمه ضمن فعاليات الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة، بمضمار الهجن بالكيلو 17 غرب مدينة العريش، اليوم الأربعاء 26 أبريل الجارى ولمدة يومين، بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومى.

وتمت دعوة جميع الأندية داخل مصر، والمهتمين بتلك الرياضة، حتى أنه تمت دعوة المهتمين بها في دول الخليج العربي، لدرجة معندناش مكان في العريش فاضي للسكن، بندور للناس على مكان إقامة، موضحا أن الحضور طيب من 17 محافظة بجانب الضيوف، والأجواء تريح الصدور ونعتبرها عودة حميدة لبطولة هامة وهي بطولة سباق الهجن" ، منوها إلى أن  الرئيس عبدالفتاح السيسي  له الفضل على  عودة الأمن بالعريش مجددًا، ونشكره على رعايته لهذه الرياضة المفضلة لأهالي العريش، وهي الآن لا يوجد بفنادقها مكان واحد فارغ".

جنوب سيناء فنادق العريش التنسيق السيسي العيد

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