أبرزها الطماطم والجبنة والبطاطس.. العفن الأسود على الأغذية تصيبك بالسرطان

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك تحذيرات هامة للوقاية من مرض السرطان...



قالت نوح لما نروح نشتري طماطم من السوق وخصوصا الطرية وغالبا عليها عفن اسود ونقول ما كده كده هتتعمل صلصة، ومفيش خطورة منها ...الطماطم دي لو ببلاش بلاش نأخدها ...

العفن ده فطر بيفرز سموم وبتدخل على الكبد وتتراكم وبتسبب سرطان الكبد

- عند شراء البطاطس ولقيتيها طرية اضغطي عليها شوية

لو طرية أوى بلاش تشتريها و لو البطاطساية ناشفة ولكن فيها بقع لونها بني عند الطرف بتاعها سيبيها و مش لازم تكلوا بطاطس اليوم ده ..

- الفول السوداني هو اكتر حاجة فى الدنيا بيصيبها العفن الاسود..

- الجبنة لما بنسيبها مكشوفة بيجى عليها العفن الاسود والفطر و الخبز و ده حتى لو فى التلاجة لازم تترمى فورا،

- الأغذية الجافة زي الحبوب والتوابل وخلافه قمح او شعير لو حصل انها رطبت بنستبعدها ... الأكل لو ريحته او لونه او طعمه او قوامه اتغير بنستبعده..

ونتأكد من مصادر أكلنا أنها نظيفة وبلاش نجيب كميات ونخزن، وكل حاجة أول بأول، ونشتري على أد استهلاكنا..

- لأن مشكلة العفن الأسود إنه مادة مش بتتكسر بحرارة الطبخ، ولا بالهضم، ولا بيتم إخراحه من الجسم

هو عامل مسرطن بارتفاع نسبته مع تكرار أكل مأكولات ملوثة به..

و لاحظنا ظهور العفن خلاص على حاجة يبقى تتحط في كيس ويتقفل كويس ويترمى في الزبالة (نقفل الكيس كويس جدا) ياريت نغسل الثلاجة بشكل منتظم ولو العيش أو الجبنة أو أى أكل فى التلاجة ظهر فيه العفن يبقى التلاجة تتغسل ضروري لرطوبة العالية والارتفاع الشديد فى درجة الحرارة، وسوء التخزين والتغليف، وانتشار الحشرات دى أكتر الأسباب اللى بتبوظ البطاطس والبصل وأى خضراوات أو فاكهة العناية بنظافة أماكن تحضير الطعام في المطبخ، والحرص على إبقائها جافة دوماً.



كده بأمر الله نحافظ على صحتنا من مرض السرطان اللي انتشر بصورة غير عادية نتيجة سلوكياتنا الخطأ مع الأغذية ..