عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها الطماطم والجبنة والبطاطس.. العفن الأسود على الأغذية تصيبك بالسرطان

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك  تحذيرات هامة للوقاية من مرض السرطان...
 

قالت نوح لما نروح نشتري طماطم من السوق وخصوصا الطرية وغالبا عليها عفن اسود ونقول ما كده كده هتتعمل صلصة، ومفيش خطورة منها ...الطماطم دي لو ببلاش بلاش نأخدها ...
العفن ده فطر بيفرز سموم وبتدخل على الكبد وتتراكم وبتسبب سرطان الكبد

- عند شراء البطاطس ولقيتيها طرية اضغطي عليها شوية 
لو طرية أوى بلاش تشتريها و لو البطاطساية ناشفة ولكن فيها بقع لونها بني عند الطرف بتاعها سيبيها و مش لازم تكلوا بطاطس اليوم ده ..

- الفول السوداني هو اكتر حاجة فى الدنيا بيصيبها العفن الاسود..

- الجبنة لما بنسيبها مكشوفة بيجى عليها العفن الاسود والفطر و الخبز و ده حتى لو فى التلاجة لازم تترمى فورا،

- الأغذية الجافة زي الحبوب والتوابل وخلافه قمح او شعير لو حصل انها رطبت بنستبعدها ... الأكل لو ريحته او لونه او طعمه او قوامه اتغير بنستبعده.. 
ونتأكد من مصادر أكلنا أنها نظيفة وبلاش نجيب كميات ونخزن، وكل حاجة أول بأول، ونشتري على أد استهلاكنا..

- لأن مشكلة العفن الأسود إنه مادة مش بتتكسر بحرارة الطبخ، ولا بالهضم، ولا بيتم إخراحه من الجسم

هو عامل مسرطن بارتفاع نسبته مع تكرار أكل مأكولات ملوثة به..
و لاحظنا ظهور العفن خلاص على حاجة يبقى تتحط في كيس ويتقفل كويس ويترمى في الزبالة (نقفل الكيس كويس جدا) ياريت نغسل الثلاجة بشكل منتظم ولو العيش أو الجبنة أو أى أكل فى التلاجة ظهر فيه العفن يبقى التلاجة تتغسل ضروري لرطوبة العالية والارتفاع الشديد فى درجة الحرارة، وسوء التخزين والتغليف، وانتشار الحشرات دى أكتر الأسباب اللى بتبوظ البطاطس والبصل وأى خضراوات أو فاكهة العناية بنظافة أماكن تحضير الطعام في المطبخ، والحرص على إبقائها جافة دوماً.


كده بأمر الله نحافظ على صحتنا من مرض السرطان اللي انتشر بصورة غير عادية نتيجة سلوكياتنا الخطأ مع الأغذية ..

مرض السرطان البطاطس الطماطم سرطان الدكتورة سماح نوح اطعمة تسبب السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقدم الساعة الخميس بالليل ولا الجمعة؟| موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

أعلى فائدة على شهادات الادخار في جميع البنوك

بعد تخطيه 40 ألف جنيه| تراجع قوي يضرب أسعار الحديد عالميًا وهذا ثمن الطن

حيلة الفياجرا.. اعترافات طالبة القاهرة: قتلته ونمت جنب جثته بقميص النوم

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري بعد رفع الفائدة

مقابل أليو ديانج .. انتقال نجم نادٍ تركي إلى الأهلي

الجزائر.. تسمم 17 تلميذًا تناولوا ثمار أشجار

تقليل عدد أسئلة الاختيار من متعدد بـ امتحانات الثانوية العامة لتوفير وقت للمراجعة

ترشيحاتنا

اعتقال 10 أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل غرب لندن

شوط أول إيجابي بين ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

تمديد الهدنة وبدء المفاوضات .. بيان عاجل من الجيش السوداني

التعليم تعلن عدد اسئلة امتحانات الثانوية العامة وتوزيع الدرجات .. قريباً

وزير التنمية: نفذنا مشروعات استثمارية في شمال وجنوب سيناء بـ15 مليار جنيه

الآن.. وصول دفعة جديدة من المصريين بالسودان بعد نجاح عملية إجلائهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الطماطم والجبنة والبطاطس.. العفن الأسود على الأغذية تصيبك بالسرطان

بالشفاف والمقطع.. صور أثارت الجدل لياسمين صبري علي السوشيال ميديا

طريقة عمل اللانشون بدون لحمة أو فراخ

تريند الخيانة الأعلى عالميًا| ما قصة الحسناء نسليهان أتاجول وزوجها قادير دوجلو

فيديو

توم هانكس وزوجته في القاهرة.. تفاصيل| فيديو جراف

اتنصب عليه في البحرين .. قصة هاني شاكر كاملة | فيديو جراف

جريمة روض الفرج.. قميص نوم يكشف حيلة المرأة اللعوب لقتل زوجها..فيديو جراف

جمبري الفراولة يتصدر التريند والطلب عليه بالاسم | ايه السبب والكيلو بكام ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ