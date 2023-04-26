مصرع عامل وإصابة آخر في حادث تصادم بالبحيرة

لقي عامل مصرعه وأصيب آخر بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة على طريق «دمنهور- المحمودية» أمام كوبري زرقون، ونُقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة العامة وحُرر محضرًا بالواقعة.

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة، على طريق دمنهور المحمودية، ما أدى إلى مصرع عامل وإصابة آخر وحُرر المحضر اللازم.

أسماء ضحايا الحادث



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة عامل يدعى «خالد ع. ع»، 56 سنة، مقيم بمركز دمنهور، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

كما أسفر الحادث عن إصابة «عادل غ. ع »، 45 سنة، مقيم بدمنهور، مُصاب بنزيف بالمخ وجروح بالجسم، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضرًا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث والوقوف على ملابسات حدوثه.