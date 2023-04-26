الإمارات لا تعرف المستحيل.. رسائل مبهرة للشيخ محمد بن راشد عن الفضاء

نحن دولة تأسست على الطموح، نحن دولة لم تتوقف منذ 2 ديسمبر 1971، ولن تتوقف، ولن تلتفت، ولن تضع أهدافاً صغيرة لنفسها، القادم أجمل وأعظم وأكثر جرأة بإذن الله.. بهذه الكلمات التي يملؤها الحماس والأمل والتفاؤل والتطلع لمستقبل لا يعرف المستحيل علق نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد على رحلة المستكشف راشد 1 على سطح القمر والتي تمت بنجاح .

في قاموس دولة الإمارات العربية المتحدة النجاح يُصنع ولا يُمنح والإمارات دولة لا تعرف المستحيل ولا يوجد سقف لطموحاتها وأحلامها، فقد حققت إنجازات خلال الخمسين عاماً الماضية تبلغ عنان السماء لتبرهن على قدرتها تحويل الأحلام إلى واقع مزدهر بفضل تعاون وتآزر أبنائها.

الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء لم تكن وليدة الصدفة، بل شهد مجال الفضاء في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، العديد من الإنجازات الملموسة، وأبرزها إنشاء وكالة الإمارات للفضاء عام 2014، وهي أول وكالة عربية يتم إنشاؤها بهدف تنظيم وتطوير صناعة الفضاء، من خلال التركيز على رفع القدرات الوطنية، واستخدام تكنولوجيا الفضاء، بما يدعم تحقيق خطط إنشاء الاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة، وتمثلت أهداف الوكالة في تنظيم وتطوير القطاع الفضائي الوطني، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني المستدام، وتنمية الكوادر البشرية، ودعم مشروعات البحث والتطوير في قطاع الفضاء، وتعزيز وإبراز دور الدولة على الخريطة الفضائية إقليمياً وعالمياً، وضمان تقديم الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، جددت دولة الإمارات ريادتها في مجال علوم الفضاء على الصعيد العربي مع انطلاق «مسبار الأمل» الإماراتي في مهمة لاستكشاف المريخ، وهي الخطوة التي أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل رسمي إلى السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، لتكون الدولة بذلك واحدة من بين تسع دول فقط تطمح لاستكشاف هذا الكوكب.

وانطلق المسبار في مهمته بتاريخ 20 يوليو 2020، ووصل إلى المريخ عام 2021، تزامناً مع ذكرى مرور 50 عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي فبراير 2020، أعلنت دولة الإمارات تفاصيل قانون الفضاء الأول من نوعه على المستويين العربي والإسلامي، الذي حمل 10 أمثلة لمجالات فضائية جديدة وناشئة، منها الإطلاق من الفضاء، والسياحة الفضائية، وامتلاك الموارد الفضائية واستخدامها، والتعامل مع الحطام الفضائي، والأحجار النيزكية، لتتم الاستفادة منه على مستوى الإقليم.»

رسالة نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد، «مهمة المركبة لم تنجح، لكن نجحنا في رفع سقف طموحاتنا للوصول للقمر، ونجحنا في صنع فريق من شبابنا وبناتنا قادرين على إدارة مشاريع فضاء متقدمة، كما نجحنا في بناء قطاع فضائي من الصفر خلال 10 سنوات». للعالم اليوم كشفت عن مساع إماراتية للنجاح الذي يوقفه تحديات ولا ينال من عزيمته .

وتابع الشيخ محمد بن راشد، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية: «اليوم المستكشف راشد 1 على سطح القمر، يحمل علم الإمارات، ليشكل أكبر دليل على شجاعتنا وتفكيرنا خارج الصندوق ومحاولتنا الوصول للقمر، ومن اليوم سيبدأ العمل على راشد 2»، معتبراً أنه «مستكشف جديد، لمحاولة جديدة للوصول للقمر»، وأضاف: «نحن دولة تأسست على الطموح، نحن دولة لم تتوقف منذ 2 ديسمبر 1971، ولن تتوقف، ولن تلتفت، ولن تضع أهدافاً صغيرة لنفسها، القادم أجمل وأعظم وأكثر جرأة بإذن الله».