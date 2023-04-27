عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 27-4-2023

صدى البلد

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمات التعرف على أسعار بعض السلع، خاصة أسعار الذهب في مصر، و ذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "إيجيبت جولد برايس توداي".


أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات اليوم الخميس 27-4-2023

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 26-4-2023

عيار 18 بـ2160 جنيها الآن.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-4-2023

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,520 جنيه للبيع و 2,550 جنيه للشراء.


وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,880 جنيه للبيع و 2,914 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2,160 جنيه للبيع و 2,186 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,680 جنيه للبيع و 1,700 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 20,160 جنيه للبيع و 20,400 جنيه للشراء.

وأوقية الذهب حوالي 89,568 جنيه للبيع و 90,634 جنيه للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 2,880,000 جنيه للبيع، و 2,914,286 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

اسعار الذهب أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال اليوم .. تفاصيل جديدة

رسالة نارية من خالد الغندور بشأن انسحاب الزمالك من مباراة السوبر

ضربة موجعة للسوق الموازي للدولار .. ومطالبات للحفاظ على استقرار العملة الأجنبية

بدأ العد التنازلي.. موعد إجازة عيد الأضحي 2023

الانسحاب من كأس السوبر | ميدو يوجّه طلبا عاجلا لمسئولي الزمالك

نحن على حق | أول تعليق من اتحاد الكرة بشأن أزمة كهربا

15 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت والأحد

عاجل.. مصر تشعر بـ زلزال عنيف ضرب اليونان بقوة 5.5 ريختر

ترشيحاتنا

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أمريكا .. مجلس النواب يقر تشريعا يرفع سقف الدين ويخفض الإنفاق

أقل سعر للدولار اليوم الخميس 27-4-2023

تجاوزت سامسونج .. هيونداي الشركة الأعلى أرباحاً في كوريا

بإنقاص وزن ملحوظ .. إلهام شاهين تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

حكم من سمع أذان الفجر ولم يصل ونام؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون حجاب .. صور لحلا شيحة تثير ضجة على السوشيال ميديا

غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالة جديدة

بعد صورها الأخيرة .. 5 إطلالات لـ ياسمين الخطيب تثير الجدل

في ذكرى ميلاد أوجين ديلاكروا .. تعرف على أبرز لوحاته الفنية|صور

فيديو

ماجد المصري: خالد يوسف صديق حميم من أيام دور صلاح معارك.. فيديو

نسليهان أتاغول تثير الجدل بعد خيانة زوجها قادير دوغلو | فيديوجراف

دوري أبطال إفريقيا.. 4 عقبات تواجه الأهلي قبل مباراة الرجاء المغربي «فيديوجراف»

توم هانكس وزوجته في القاهرة.. تفاصيل| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ