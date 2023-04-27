محمد بن راشد يعلن عن مهمة جديدة لاستكشاف القمر "راشد 2"

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن مهمة جديدة لمركز "محمد بن راشد للفضاء" لاستكشاف القمر تحت اسم "راشد2"،

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "لم تنجح مهمة المركبة التي تحمل المستكشف راشد بالهبوط على سطح القمر.. ولكن نجحنا في رفع سقف طموحاتنا للوصول للقمر.. ونجحنا في صنع فريق من شبابنا وبناتنا قادرين على إدارة مشاريع فضاء متقدمة".

وأضاف في تغريدة على "تويتر": "نجحنا في بناء قطاع فضائي من الصفر خلال ١٠ سنوات.. اليوم المستكشف راشد ١ على سطح القمر يحمل علم الإمارات.. ليشكل أكبر دليل على شجاعتنا.. وتفكيرنا خارج الصندوق.. ومحاولتنا الوصول للقمر.

وتابع محمد بن راشد: "من اليوم سيبدأ العمل على راشد٢.. مستكشف جديد.. لمحاولة جديدة للوصول للقمر.. نحن دولة تأسست على الطموح.. نحن دولة لم تتوقف منذ ٢ ديسمبر ١٩٧١.. ولن تتوقف.. ولن تلتفت.. ولن تضع أهدافاً صغيرة لنفسها".

وختم محمد بن راشد التغريدة قائلا: "القادم أجمل وأعظم وأكثر جرأة بإذن الله".