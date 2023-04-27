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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع مخزونات النفط الخام والوقود في أمريكا الأسبوع الماضي

صدى البلد

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام ‏والبنزين ونواتج التقطير تراجعت الأسبوع الماضي.‏


وانخفضت مخزونات النفط الخام 5.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 ‏أبريل  إلى 460.9 مليون برميل، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات محللين ‏استطلعت رويترز آراءهم بانخفاض المخزونات 1.5 مليون برميل.‏


وقالت الإدارة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ‏ارتفعت 319 ألف برميل الأسبوع الماضي.‏


وذكرت أن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام تراجع 11 ألف برميل يوميا ‏الأسبوع الماضي. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.3 نقطة مئوية في الأسبوع.‏


وذكرت الإدارة أن مخزون البنزين هبط 2.4 مليون برميل إلى 221.1مليون ‏برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض 900 ألف برميل.‏


وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل ‏الديزل وزيت التدفئة، تراجعت بنحو 600 ألف برميل في الأسبوع الماضي إلى ‏‏111.5 مليون، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 800 الف برميل.‏


وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام هبط الأسبوع ‏الماضي 166 ألف برميل يوميا.‏

الولايات المتحدة بنزين الديزل البنزين النفط الوقود برميل

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