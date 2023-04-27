تراجع مخزونات النفط الخام والوقود في أمريكا الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام ‏والبنزين ونواتج التقطير تراجعت الأسبوع الماضي.‏



وانخفضت مخزونات النفط الخام 5.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 ‏أبريل إلى 460.9 مليون برميل، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات محللين ‏استطلعت رويترز آراءهم بانخفاض المخزونات 1.5 مليون برميل.‏



وقالت الإدارة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ‏ارتفعت 319 ألف برميل الأسبوع الماضي.‏



وذكرت أن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام تراجع 11 ألف برميل يوميا ‏الأسبوع الماضي. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.3 نقطة مئوية في الأسبوع.‏



وذكرت الإدارة أن مخزون البنزين هبط 2.4 مليون برميل إلى 221.1مليون ‏برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض 900 ألف برميل.‏



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل ‏الديزل وزيت التدفئة، تراجعت بنحو 600 ألف برميل في الأسبوع الماضي إلى ‏‏111.5 مليون، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 800 الف برميل.‏



وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام هبط الأسبوع ‏الماضي 166 ألف برميل يوميا.‏