نائب محافظ البحيرة تعقد اجتماع خدمة المواطنين وتلتقي بـ31 مواطنا

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على الالتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على سرعة حلها واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين، مشيرة الى أن جميع أجهزة الدولة تعمل لخدمة المواطنين وتوفير كافة السبل للتخفيف عن كاهلهم.

جاء ذلك أثناء لقاء خدمة المواطنين بالقاعة الكبرى بالديوان العام برئاسة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة ووكيل وزارة الصحة ومسؤولي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة والإسعاف والتأمين الصحي ومنسق صندوق دعم الدواء بالديوان العام.

حيث التقت نائب المحافظ بـ 31 مواطن ومواطنة ممن لديهم مطالب واحتياجات، وقام كل مواطن بعرض مشاكله واحتياجاته وتم التنسيق مع الجهات المسئولة المعنية لإيجاد حلول سريعة عاجلة لتلك الاحتياجات والمطالب التي تمثلت فى 26 حاله مساعدة مالية وتجديد مساعده ، و حاله توفير جلسات علاج طبيعي وحالة توفير سيارة إسعاف لنقل المرضى و5 حالات صرف علاج من صندوق دعم الدواء و5 حالات فرص عمل و5 حالات عمل أكشاك من الوحدة المحلية وحالة أجهزة تعويضيه (كرسى متحرك لأحد الأطفال ) ، كما تم توجيه حاله لمعهد الأورام و12 طلب خاص بالصحة لإجراء عمليات وفحوصات طبية، بالإضافة لحالتين للتأمينات الاجتماعية لإنهاء إجراءات صرف المعاش وحاله لإدارة المرور.

هذا وقد أكدت نهال بلبع، على ضرورة الالتقاء بالمواطنين للوقوف على كافة احتياجاتهم التي تمس حياتهم اليومية في شتى القطاعات الخدمية والعمل على إيجاد حلول فورية وسريعة

مشددةً على قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات لتلبية مطالبهم وتقديم خدمة لائقة لهم على أرض الواقع وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.