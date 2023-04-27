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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 5 قرارات إزالة وإيقاف أعمال بناء مخالفة على 850 مترا بالبحيرة

حملات إزالة بالبحيرة
حملات إزالة بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظ البحيرة، بتنفيذ 5 قرارات إزالة وإيقاف أعمال مخالفة على مساحة 850 م.

وتمت إزالة 3 حالات تعدٍ بمساحة 650 م٢ عبارة عن مبانى بالطوب الابيض وشدة خشبية بقريتي بولين وزهرة بكفر الدوار، كما تمت إزالة حالتي تعدٍ بمساحة 200 م٢ عبارة عن فك شده خشبيه وإزالة سمل خرساني برشيد.

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وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد وإزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً وخاصةً على الأراضي الزراعية ، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وذلك حفاظاً  على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

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