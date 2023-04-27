البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 39.5 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 39,5 مليار جنيه من أجلي 182 و 364 يوما، لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

قال البنك المركزي المصري إنه باع أجلي الخزانة نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة والوفاء بالإلتزامات المطلوبة من الحكومة.

تضمنت عمليات طرح أجل 182 يوما بقيمة 23.5 مليار جنيه، بعائد فائدة مقبول 23.523% في المتوسط، وأعلي سعر فائدة بنسبة 23.601% و بلغ أقل سعر فائدة نحو 23.001% بإجمالي 144 طلبا جري الإكتتاب عليها.

وصل إجمالي ما تم طرحه من أجل 364 يوما بـ16 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 23.522% و أقل سعر فائدة نحو 20.001% بأقل عائد و 23.601% كأعلي عائد فائدة بإجمالي 90 طلبا مقدما.