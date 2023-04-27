لو هتشتغل.. كيفية استخراج كعب عمل 2023

يقدم موقع صدى البلد، كيفية استخراج كعب العمل 2023، والذي يستطيع الراغبون في التقديم على الوظائف استخراج كعب عمل2023 ، من خلال أماكن استخراج كعب العمل والأوراق المطلوبة، لملء الاستمارة الحمراء التي تحتوي على الرقم التأميني والرقم القومي والمؤهل الدراسي، وذلك للباحثين عن فرص العمل المختلفة في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام، للحصول على عمل ثابت ومضمون ليستطيعوا تكوين حياتهم.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل 2023

وتشمل الأوراق المطلوبة

شهادة المؤهل الدراسي أصل

الرقم التأميني

بطاقة الرقم القومي

شهادة الجيش للذكور

أصل شهادة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة

استخراج كعب عمل بالمجان

يمكن استخراج كعب العمل إلكترونيا من خلال الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة عبر هذا الرابط https://www.manpower.gov.eg/

ويتم التسجيل إذا كنت مستخدما جديدا ، أو الدخول على الحساب إذا كان لديك حساب سابق للخدمات.

يتم الضغط على زر خدمة تسجيل راغبي العمل في موقع وزارة القوى العاملة.

يقوم المستخدم بإدخال البيانات المطلوبة ورغبة مكان العمل.

تسجيل الطلب .

يتم الذهاب إلى أقرب مكتب عمل واستلام كعب العمل.

ويجب إرسال كعب العمل في خلال شهر من استلام العامل للعمل، وإلا تُوّقع غرامة مالية على الشركة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه.

ويوجد كعب عمل لحملة المؤهلات وآخر لغير حملة المؤهلات، ويقوم العامل باستخراجه من مكتب العمل التابع له في منطقته.

استخراج كعب عمل اونلاين

كعب عمل 2023

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية استخراج كعب عمل بشكل ورقي أو إلكتروني، للتعيين بالوظائف المختلفة، من خلال موقع وزارة القوى العاملة، ولضمان حقوقهم بالتثبيت الوظيفي، والقدرة على مواجهة حالة عدم الاستقرار.

أماكن استخراج كعب العمل

استخراج كعب عمل، من مكاتب العمل ومديريات القوى العاملة.

استخراج كعب عمل حديث

يتم استخراج كعب العمل بشكل مجاني ، كما أنه يتم استلامه في نفس اليوم، ويمكن ارساله باليد مباشرة (الموظف أو من ينوب عنه) لمكتب العمل، ويقوم مكتب العمل باستلام الأصل والتوقيع على صورة الأصل وتُختم بختم مكتب العمل، أو يتم إرساله بالبريد من خلال نموذج ومعه خطاب مسجل بعلم الوصول.