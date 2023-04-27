مسنة عائدة من السودان تحتضن مراسلة إكسترا نيوز فرحا برجوعها لمصر

استقبلت قاعدة شرق القاهرة العسكرية الجوية، دفعة جديدة من المصريين القادمين من السودان، حيث تم استقبالهم بالأعلام المصرية والورود بعد نجاح السلطات المصرية فى إجلائهم.



وفي لفتة إنسانية، احتضنت سيدة مسنة موفدة "إكسترا نيوز" في مطار شرق القاهرة الإعلامية نانسي نور، بسبب فرحتها العارمة لوصولها إلى أرض الوطن العزيز.

وقالت السيدة "أنا مبسوطة جدًا علشان رجعت بلدي ووطني مصر، ومكنتش مصدقة إني هرجع تاني، وأشكر الرئيس السيسي الإنسان الذي لا يفرق بين أحد في أبناء الوطن، وربنا يخليه لمصر ويطول في عمره".



وفي السياق نفسه، قال مراسل "إكسترا نيوز" من مطار شرق القاهرة ياسر عبد الستار، إن الطائرة التاسعة لهذا اليوم حطت على أرض المطار، لافتا إلى أن كافة الجهات المعنية تقدم جهود كبيرة وكافة التسهيلات والإجراءات، حيث توزع الشئون المعنوية الورود والهدايا التذكارية.

وأوضح أن الجهات المعنية تنسق مع كافة الجهات السودانية لتسهيل وتأمين وصول المصريين لنقاط التجمع والتواصل معهم إلحاقهم بالطائرات للعودة لأرض الوطن، حيث عبر المصريين عن شكرهم للدولة والرئيس السيسى على إجلائهم والعودة لأرض الوطن.