سجاد وأغذية.. قائمة السلع المصرية المصدرة إلى اليابان.. 1.44 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين.. القطاع الصناعي يستحوذ على الاستثمارات المشترك

الأعمال المصري الياباني: 1.44 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين

القطاع الصناعي يستحوذ على الاستثمارات اليابانية في مصر

فواكه وسجاد وأغذية.. قائمة السلع المصرية المصدرة إلى اليابان

أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الياباني، أن حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان سجل نموا ليبلغ 1.44مليار دولار مقابل 1.28 مليار.

وقال فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن الصادرات المصرية لليابان سجلت على مدار العام الماضى 327 مليون دولار بارتفاع نسبته نحو %7 عن العام السابق له والذى بلغت خلاله 310 ملايين دولار، لافتا إلى أن الواردات المصرية من اليابان ارتفعت إلى 1.1 مليار دولار مقابل 970 مليون دولار.

وحول أهم الصادرات المصرية للسوق اليابانى أوضح العربى أن الفراولة المجمدة والبصل وحبوب السمسم والسجاد المصنع، فضلا عن الملابس وثانى أكيد السليكون أهم المنتجات المصرية التى تستوردها اليابان.

وأضاف أن أبرز الواردات المصرية من اليابان تركزت فى سيارات النقل ومنتجات درفلة، فضلا عن بعض أنواع الأسماك.

وأكد أن عدد الشركات اليابانية فى مصر سجل 107 تعمل فى قطاعات الصناعات الهندسية والمعدنية والغذائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية، بحجم استثمارات يتجاوز 462.5 مليون دولار أى ما يقارب 8.5 مليار جنيه.

وأضاف العربى أن الشركات اليابانية العاملة فى مصر، حققت نتائج مرضية، وأنها مستمرة فى توسيع أنشطتها، موضحا أن الدولة المصرية تسعى إلى تقديم مجموعة من الحوافز والضمانات الاستثمارية، لتحفيز الاستثمارات فى الأنشطة والقطاعات المختلفة ومنها الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة.

تأتى اليابان فى المرتبة الـ 31 من حيث الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وبلغ عدد الشركات اليابانية العاملة فى مصر نحو87 شركة برأسمال مصدر 500 مليون دولار وبلغت نسبة المساهمة اليابانية نحو 250 مليون دولار.

وتتنوع الاستثمارات اليابانية فى عدد من القطاعات الاقتصادية الصناعية والخدمية.

وتعد شركة "تويوتا تسوشو" اليابانية أكبر الشركات اليابانية المستثمرة بمصر في عدة قطاعات أبرزها الحديد والصلب والغاز والبترول والكيماويات والصناعات الغذائية والطاقة والسيارات.

وللشركة عدة مشروعات مستقبلية في مصر أبرزها محطة توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بخليج السويس ومشروع "رورو" في محور قناة السويس، ومشروع مجمع متكامل للتكرير والبتروكيمياويات فى السويس وانتاج الصناعات المغذية للسيارات بمصر.

وزاد حجم الاستثمارات اليابانية خلال الاربع سنوات الماضية بنسبة 80%.

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الاستثمارات اليابانية في مصر لتصل إلى 73.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 37.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 98.7%.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر واليابان 1.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 26.3%؛ حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى اليابان 260.8 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 554.4 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 53%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من اليابان 888.5 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 11.6%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى اليابان خلال عام 2022

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 196 مليون دولار.

2. فواكه بقيمة 11 مليون دولار.

3. مصنوعات من حديد وصلب بقيمة 8.6 مليون دولار.

4. سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 7.4 مليون دولار.

5. أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 6.6 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من اليابان خلال عام 2022

1. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 215.1 مليون دولار.

2. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 193.3 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 104.6 مليون دولار.

4. أدوات وأجهزة للبصريات بقيمة 65.8 مليون دولار.

5. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 61.1 مليون دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين باليابان 7.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 7 ملايين دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.2%، بينما بلغت قيمة تحويلات اليابانيين العاملين في مصر 901 ألف دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 837 ألف دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 7.6%.