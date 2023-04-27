يوتيوبر مستفز.. أمريكي يدعي تقديم الطعام لعجوز في الشارع وبعدها يأكله أمامه

انتشر مقطع فيديو استفز مشاعر المشاهدين حيث يظهر فيه شاب امريكي يسأل رجلًا جالسًا في الشارع عما إذا كان يريد بعض الطعام قبل العودة بوجبة ويأكلها أمامه.

فقد نشر الفيديو الشاب Trevon Sellers، الذي يمتلك قناة صغيرة على "يوتيوب" تسمى "whatsuptre"، والتي تضم 8800 مشترك، قبل أن يقوم بحذفه لاحقًا، بحسب تقرير لموقع "إنسايدر".

وفي أحدث فيديو للشاب، والذي أعيد تحميله على تويتر بواسطة مستخدمين مختلفين وحصل على ملايين المشاهدات، يمكن رؤية الـ "يوتيوبر" يقف خارج مطعم "وينديز" للوجبات السريعة، ويناقش موضوع التشرد في لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا.

وقال: "مهمتي اليوم هي التأكد من تقليل عدد الجوعى في الشوارع".

ثم يُقطع الفيديو ليُظهر رجلًا جالسًا على الرصيف، حيث الشاب عما إذا كان بإمكانه شراء وجبة تشمل برجر وبطاطس ومشروب.

وفي وقت لاحق، عاد اليوتيوبر إلى الرجل مع المشروب وكيس يحتوي على الطعام، قائلًا: "أريدك أن تستمتع بهذا"، حيث بدأ في إخراج الطعام من الكيس.

وعندما حاول العجوز أخذ الوجبة وأكلها، فاجأه الشاب وأخذها هو وأكلها فيما وصفه المشاهد بالمستفز.