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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب الآن.. فوائد وطرق الاستثمار في المعدن الأصفر

صدى البلد

أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الجمعة 28 - 4 - 2023، يعتبر الذهب من أهم المعادن الثمينة التي تستخدم كاستثمار وتخزين قيمة، حيث يتمتع الذهب بخصائص فريدة تجعله يحتفظ بقيمته على المدى الطويل، ويمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب. في هذا المقال سنتحدث عن الاستثمار في الذهب وكيفية الاستفادة منه كأداة استثمارية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 28 - 4 - 2023

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الجمعة بيع 2,640 شراء 2,670 جنيه

أسعار الذهب عيار 18 اليوم الجمعة بيع 2,263 شراء 2,289 جنيه

أسعار الذهب عيار 24 اليوم الجمعة بيع 3,017 شراء 3,051 جنيه

أسعار الجنيه الذهب بيع 21,120 شراء 21,360 جنيه

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 3,017 شراء 3,051
عيار 22بيع 2,766 شراء 2,797
عيار 21بيع 2,640 شراء 2,670
عيار 18بيع 2,263 شراء 2,289
عيار 14بيع 1,760 شراء 1,780
عيار 12بيع 1,509 شراء 1,526
الاونصةبيع 93,833 شراء 94,899
الجنيه الذهببيع 21,120 شراء 21,360
الكيلوبيع 3,017,143 شراء 3,051,429
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

فوائد الاستثمار في الذهب:

1- الحفاظ على القيمة: يعتبر الذهب واحداً من أفضل الأصول الاستثمارية التي تحافظ على قيمتها على المدى الطويل، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب.

2- تنويع المحفظة الاستثمارية: يعتبر الذهب واحداً من أفضل الأصول الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين استخدامها لتنويع محفظتهم الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمرين توزيع أموالهم بين الأسهم والسندات والعقارات والذهب، وهذا يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.

3- الحماية من التضخم: يمكن للاستثمار في الذهب أن يحمي المستثمرين من التضخم، حيث يتمتع الذهب بالقدرة على الحفاظ على قيمته في ظل التضخم، وهذا يعني أنه يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب في حالة حدوث التضخم.

4- الاستخدام في الصناعة: يتم استخدام الذهب في العديد من الصناعات مثل الصناعات الإلكترونية والطبية والمجوهرات، وهذا يعني أن الطلب على الذهب سيستمر على المدى الطويل.

طرق الاستثمار في الذهب:

1- شراء الذهب الفعلي: يمكن للمستثمرين شراء الذهب الفعلي في صورة عملات أو أوزان أو مجوهرات، ويتميز هذا النوع من الاستثمار بالسهولة والبساطة، حيث يمكن للمستثمرين شراء الذهب من الأسواق المحلية أو العالمية.

2- شراء الذهب عبر الأسهم: يمكن للمستثمرين شراء الأسهم في شركات التعدين والتنقيب عن الذهب، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر شيوعاً للاستثمار في الذهب، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من الارتفاع في أسعار الذهب والحصول على عوائد مرتفعة.

3- شراء الذهب عبر الصناديق المتداولة: يمكن للمستثمرين شراء الذهب عبر الصناديق المتداولة، حيث تتيح هذه الصناديق للمستثمرين الحصول على ملكية الذهب دون الحاجة إلى شراءه فعلياً، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر سهولة وراحة للاستثمار في الذهب.

4- شراء الذهب عبر العقود الآجلة: يمكن للمستثمرين شراء الذهب عبر العقود الآجلة، حيث يتم الاتفاق على شراء الذهب في وقت محدد في المستقبل، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر خطورة للاستثمار في الذهب.

يمكن للاستثمار في الذهب أن يكون طريقاً جيداً لتحقيق عوائد مرتفعة وتنويع المحفظة الاستثمارية، ويمكن للمستثمرين استخدام العديد من الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب، ولكن يجب على المستثمرين أن يفهموا المخاطر المرتبطة بكل طريقة من هذه الطرق واتخاذ القرار الصحيح بناءً على أهدافهم الاستثمارية ومستوى المخاطرة الذي يمكنهم تحمله.

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