حالتهم صعبة.. 4 أبراج يعانون من أزمة مالية وصحية في شهر مايو

يعاني بعض مواليد الأبراج من ازمات صحية ومالية مع بداية شهر مايو 2023، وهذا يجعلهم الاسوأ حظا بين مواليد الأبراج بالكامل ويحتاجون إلى مساعدة معنوية من الآخرين.

وفي هذا التقرير نستعرض الأبراج الاسوأ حظا والذين يعانون من ازمات صحية ومالية في شهر مايو 2023 وفقا لموقع times of India.

1- برج الثور

يعاني برج الثور من أزمة مالية حادة في شهر مايو 2023، والتي تستمر لمدة لا تقل عن شهور، لذلك يحتاج إلى الدعم من حوله.

2- برج الجدي

كما يعيش مواليد الجدي حالة من الزعل والتوتر بسبب مشكلات سابقة، لتكون النتيجة حالة صحية سيئة يحتاج رعاية طبية.

3- برج السرطان

أما مواليد برج السرطان فإنهم الاسوأ حظا في شهر مايو 2023، بسبب حالتهم المادية والصحية السيئة، وتتراكم عليهم الديون.

4- برج الأسد

كما يعيش برج الاسد حالة من التذبذب بسبب حالتهم المادية غير المستقرة.