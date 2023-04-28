وزنها 900 جرام.. إنقاذ مولودة بعد صراع 41 يومًا مع المرض بالإسكندرية

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة "أميرة طهيو" وكيل وزارة الصحة، وإشراف الدكتورة "ميرفت السيد"، وكيل المديرية للطب العلاجى، تعافي مولودة وخروجها من قسم المبتسرين بمستشفى العوضى للنساء والتوليد بعد صراع مع المرض استمر ٤١ يوم منذ ولادتها ليتم إنقاذها ووضعها على جهاز التنفس الصناعى.

وكانت المولودة كانت تعانى من نقص فى العمر الرحمي و صعوبة تنفس و مولودة من حقن مجهرى للٱم.

وذكرت المديرية أن المولودة تعافت تماما وخرجت من قسم المبتسرين بمستشفى العوضى للنساء والتوليد بعد صراع مع المرض استمر ٤١ يوم منذ ولادتها ليتم إنقاذها ووضعها على جهاز التنفس الصناعى و بدأ على الفور عمل جميع الفحوصات و التحاليل و استدعاء الأطباء المختصينو بدا العلاج ليتم فصلها تدريجيا و تعافيها و خروجها.

واضافت دكتورة "امل الشبراوى" مدير مستشفى العوضى أن المولودة تم دخولها قسم المبتسرين بالمستشفى عقب ولادتها بمستشفى خاص كتؤام تاني وبوزن ٩٠٠ جرام ليتم تعافيها بعد ٤١ يوم من العمل المتصل علي مدار الساعه من فريق عمل متخصص بقسم المبتسرين برئاسة الدكتور أحمد مجدى رئيس قسم الاطفال و حديث الولاده وفريق عمل متكامل من أطباء الاطفال و المبتسرين و التمريض والخدمات الطبية المعاونة بالاضافة الى فريق الصيدلة الإكلينيكية و تم نقل دم و بلازما وتم إعطاؤها العلاج اللازم لها لتتم يومها ال ٤٢ بمنزل أسرتها بعد خروجها بحمد الله بصحة جيدة.