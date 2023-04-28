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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب شمال شرقي إيران

زلزال بقوة 4.6 ريختر
زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب شمال شرقي إيران

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الجمعة، شمال شرقي إيران.

وقال مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، أن الزلزال الذي ضرب محافظة خراسان وقع في الساعة 2 و9 دقائق و1 ثانية من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الساعة 10 و39 دقيقة و1 ثانية من مساء الخميس بتوقيت جرينتش)، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء.

وأكد مركز الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض في ضواحي مدينة زبرخان التابعة لمدينة نيسابور، على بعد 41 كم جنوب غرب مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية، شمال شرقي إيران، وكان مركزه عند التقاء خطي العرض 35.866 والطول 59.248.

وأفاد المركز بأنه لم تصل حترى الآن أي تقارير بشأن وقوع أضرار بسبب الزلزال.

يشار إلى أن إيران، تعرضت في الرابع من الشهر الجاري إلى زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، عند بلدة فارياب عند الخط الفاصل بين محافظة هرمزكان ومحافظة كرمان، جنوب شرقي إيران، ولم يسفر عن أضرار.

                                                   

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