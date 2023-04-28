عايرته بضعفه أمامها.. ينهي حياة عروسته بعد يومين من زفافهما

تمكنت مباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية منذ قليل من إلقاء القبض علي عريس ارتكاب واقعة إنهاء حياة عروس عقب مرور 48 ساعة على زواجهما خلال فترة عيد الفطر باستخدام أداة حادة بقرية نفيا بمركز طنطا إثر خلافات أسرية على طريقة فيلم النوم في العسل لمعايرته بضعفه أمامها.

شاهد الفيديو:

تعود أحداث الواقعة، حينما تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أسرة بقرية نفيا يفيد بمصرع فتاة تدعي "آية .ح. أ" في العشرينات من عمرها والعثور جثمانها جثة هامدة مصابة بعدة طعنات بأداة حادة سكين .

ونظرا لما تمثله الجريمة من تعدي صارخ علي النفس البشرية تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض واقعة انهاء حياة الفتاة العروس.



وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد بسام حشكل رئيس مباحث مركز طنطا أن وراء ارتكاب الجريمة زوجها بسبب خلافات أسرية عقب مضي 48 ساعة علي زواجهما .