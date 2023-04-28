عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

عايرته بضعفه أمامها.. ينهي حياة عروسته بعد يومين من زفافهما

صدى البلد

تمكنت مباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية منذ قليل من إلقاء القبض علي عريس ارتكاب واقعة إنهاء حياة عروس عقب مرور 48 ساعة على زواجهما خلال فترة عيد الفطر باستخدام أداة حادة بقرية نفيا بمركز طنطا إثر خلافات أسرية على طريقة فيلم النوم في العسل لمعايرته بضعفه أمامها.

شاهد الفيديو:

تعود أحداث الواقعة، حينما تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أسرة بقرية نفيا يفيد بمصرع  فتاة تدعي "آية .ح. أ" في العشرينات من عمرها والعثور جثمانها جثة هامدة مصابة بعدة طعنات بأداة حادة سكين .

ونظرا لما تمثله الجريمة من تعدي صارخ علي النفس البشرية تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض واقعة انهاء حياة الفتاة العروس.


وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد بسام حشكل رئيس مباحث مركز طنطا أن وراء ارتكاب الجريمة زوجها بسبب خلافات أسرية عقب مضي 48 ساعة علي زواجهما .

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

11 درجة مرة واحدة وأمطار|موجة شتوية تضرب البلاد والأرصاد تفجر مفاجأة

الزمالك أخطأ.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة بشأن عقوبة مرتضى منصور

قفزات تاريخية.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

بعد استقراره 49 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

مواعيد معاشات شهر مايو 2023.. وهذه الفئات محرومة من الصرف

سبب صادم بشأن استبعاد إمام عاشور من المشاركة مع ميتدلاند.. شوبير يكشف

طلب عاجل لـ الخطيب من لاعبي الأهلي قبل مواجهة الرجاء

موضوعات متعلقة

مفاجأة في سعر الدولار وتراجع غير مسبوق للذهب | تفاصيل

صفصف غيرت خطتي.. هالة صدقي تكشف عن رأيها في محمد رمضان

الزلزال هو البداية.. مخاوف من كارثة عالمية في المتوسط| فيديو

يساعد على إنقاص الوزن.. فوائد تناول الشاي باللبن في العيد

تنفي إجرائها عمليات تجميل.. مراحل تطوُّر شكل دنيا بطمة منذ ظهورها حتى الآن

ترشيحاتنا

الكرملين يكشف حقيقة استعداد روسيا لإجراء تجارب الأسلحة النووية

خطيب الأوقاف بالعريش: إهمال العمل والتقصير فيه معصية لله ورسوله

خطيب الجمعة بالعريش: من حق العمل تحقيق النفع العام بعيدا عن الأنانية والسلبية

المستشار الألماني يستقبل رئيس أوزبكستان الثلاثاء المقبل في برلين

قرار عاجل من كارلوس أوسوريو فى الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر

مسابقات كرة السلة تعلن مواعيد مباريات نهائي الدوري السوبر بين الاتحاد والأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب صادمة لـ الانزلاق الغضروفي.. أنواعه وطرق علاجه

بدائل آمنة للتخلص من نزلات البرد مع انتشار الإنفلونزا الموسمية

أزمة تضرب القلعة الحمراء|اجتماع فني عاجل قبل مباراة الأهلي والرجاء بإفريقيا

الأوتفيت بتاعي من زارا.. صور تكشف عن إطلالات جوري بكر وتقدم نصيحة للفتيات

فيديو

عايرته بضعفه أمامها.. ينهي حياة عروسته بعد يومين من زفافهما

سرقوا العيدية.. تلميذان 3 ابتدائي يقتلان صديقهما في البحيرة "فيديوجراف"

صفقة تبادلية.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع دبابة أفريقية مقابل ديانج| فيديو جراف

عمره 89.. مسن يتمتع بلياقة غير متوقعة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ