كسر فرحتها يوم زفافها | هجوم لاذع على ماكيير شهير بسبب عروسة

شن رواد السوشيال ميديا هجوما حادا على أحد الميكب ارتيست الرجال المشهورين "ماكيير"، بعد تداول منشور لصور عروس من يوم زفافها، تسبب في بكاءها وتغيير في شكلها بالكامل بسبب نوعية الميكب السيئة وغير الأصلية.

وهاجمت العروس الميكب ارتيست الشهير "الماكيير"، وكتبت على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «أنا فعلا مش عارفة ابدأ منين لأن يمكن البوست ده متأخر شوية بس ماكنتش اعرف حاجة عن الجروبات دي بالصدفة واحدة صاحبتي وانا بحكيلها اللي حصل معايا قالتلي ع الجروب ده انا كنت عروسة شهر 8 اللي فات تحديدآ يوم 28 كنت حاجزة مع ميكب ارتيست، اليوم ده كان اسود يوم في حياتي ولحد دلوقتي بكره اشوف صوري او الفيديو بتاع الفرح من شكلي ومنظري رغم ان اول ما دخل الاوضة قالي انتي ازاي محافظة على بشرتك كده وكان فاكر اني كاوية شعري».

واستكملت المنشور، «يعني انا اصلا في الطبيعي مش محتاجة شغل ع اطلع حلوة لكن هو بوظ شكلي وطلع كل الصور اللي بينزلها علي صفحته دي شغل ايديت ومش حقيقية لاني حجزت ع أساسها والحقيقة طلعت صعبة، عملي الميك اب انا طبعآ مش شايفة فلما شوفت لما خلص انبهرت وكان تحفة بس ماعداش نص ساعة ووشي شقق زي الأرض الزراعية زي ما يكون عندي ألف سنة ولما بقوله قالي لا ده لازم يبقا الميك اب جاف كده علشان لما تخرجي من التكييف وتعرقي يندمج ويبقا تمام وان صدقت ».

وتابعت، «بعدها لما فوقت من الكابوس اللي حصل معايا قولتله انا عايزة فلوسي لان انت ماعملتش حاجة في اليوم غير انك خربتهولي كفاية اليوم باظ انت واخد ٩٠٠٠ ع الفاضي حرام عليك راح عملي بلوك من كل حتة وخلي المساعدين يكلموني انا وجوزي بطريقة زي الزفت وجوزي طبعآ عايز بطاقة صاحبه اللي سايبها تأمين للتاج فمضطر يسكت علشان صاحبه عايز البطاقة».